Bị thoái hóa khớp háng có chạy bộ được không?

Tôi chạy bộ 2-3 buổi mỗi tuần, song vừa được chẩn đoán thoái hóa khớp háng nhẹ. Tôi có nên tiếp tục chạy bộ không? (Thúy Hồng, Nha Trang)

Trả lời:

Vận động thường xuyên là phương pháp hỗ trợ điều trị gần như tất cả bệnh lý, kể cả thoái hóa khớp háng. Bệnh xảy ra khi lớp sụn khớp bị bào mòn, gây đau dai dẳng và ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống thường ngày. Chạy bộ giúp người bị thoái hóa khớp háng giảm đau, ngăn cứng khớp, tăng sức mạnh cơ quanh khớp, cải thiện vận động, bảo vệ khớp háng khi vận động, tránh tổn thương lan rộng và giảm căng thẳng.

Bác sĩ Ơn kiểm tra tình trạng khớp háng của người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Để đạt được những lợi ích kể trên, chị cần tập luyện đúng cách, tránh thúc đẩy thoái hóa diễn ra nhanh và nghiêm trọng hơn. Khi chạy bộ, chị cần lưu ý những điều dưới đây.

Khởi động kỹ trước khi tập luyện khoảng 5-10 phút: Các cơ nóng đều và thích nghi với cường độ tập luyện, hạn chế tối đa nguy cơ chấn thương.

Chạy đúng tư thế: Giữ sải chân vừa phải, chạy với tốc độ chậm rãi và giữ nhịp thở đều đặn. Trước khi ngừng chạy hoàn toàn, hãy giảm tốc độ, chuyển sang đi bộ chậm, dần thả lỏng cơ thể rồi mới ngồi nghỉ.

Chạy với cường độ phù hợp: Chạy 3-5 ngày mỗi tuần, mỗi ngày không quá 30 phút. Nếu cảm thấy đau nhức hoặc mệt mỏi khi chạy bộ, người bệnh nên tạm dừng cho đến khi hồi phục hẳn. Khi đã quen với cường độ tập luyện và không bị đau, người bệnh có thể chạy lâu hơn và xa hơn so với lộ trình ban đầu.

Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu chạy: Người bệnh có thể tập luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe, hạn chế chấn thương do tập sai cách hoặc quá sức.

Thoái hóa khớp là một phần của quá trình lão hóa tự nhiên nên không thể phòng ngừa hoàn toàn hoặc chữa khỏi hẳn. Các phương pháp điều trị kết hợp với lối sống khoa học tập trung vào mục tiêu giảm đau, duy trì chức năng vận động khớp háng và ngăn bệnh tiến triển. Trường hợp nặng có thể mất khả năng vận động và phải thay khớp nhân tạo.

Người bị thoái hóa khớp háng hoặc có nguy cơ mắc bệnh như người cao tuổi, tiền sử chấn thương vùng khớp háng, viêm khớp... nên đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau ở vùng bẹn, cơn đau có thể lan xuống mông đùi hoặc nặng hơn khi vận động. Một số người bệnh có thể cảm thấy cứng khớp, nhất là vào sáng sớm sau khi ngủ dậy, có âm thanh lạo xạo, lục cục phát ra khi cử động khớp, khó thực hiện những động tác đơn giản như đi lại, cúi người, bước vào xe ô tô.

BS.CKI Nguyễn Văn Ơn

Đơn vị Chấn thương Chỉnh hình

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7