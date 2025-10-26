Bơi hay chạy bộ tốt hơn?

Bơi lội phù hợp cho người muốn tăng cường cơ bắp thân trên và bị đau khớp, còn người muốn cải thiện sức khỏe xương nên ưu tiên chạy bộ.

Bơi lội và chạy bộ đều là những hình thức tập luyện hữu ích để tăng cường sức khỏe tim mạch, đốt cháy calo. Bơi lội giúp tăng nhịp tim, làm săn chắc cơ bắp ở phần thân trên và thân dưới, ít tác động. Chạy bộ giúp săn chắc phần thân dưới, được coi là bài tập chịu lực, cũng giúp ngăn ngừa tình trạng mất xương.

Lượng calo tiêu hao

Lượng calo đốt cháy khi vận động phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cân nặng và cường độ tập luyện. Theo Trường Y Harvard, lượng calo đốt cháy khi bơi thấp hơn so với khi chạy. Cụ thể, trong 30 phút hoạt động, một người khoảng 70 kg tiêu hao khoảng 370 calo nếu bơi cường độ mạnh và 465 calo nếu chạy với tốc độ 4 phút 58 giây/km.

Bạn có thể kết hợp các bài tập ngắt quãng cường độ cao (HIIT) vào cả chạy bộ và bơi lội để đốt cháy nhiều calo hơn, từ đó giảm mỡ cơ thể cũng như mỡ bụng. HIIT bao gồm các đợt tập luyện cường độ cao trong thời gian ngắn, sau đó là các giai đoạn phục hồi cường độ thấp. Tổng lượng calo đốt cháy dựa trên cường độ của bài tập, liên quan trực tiếp đến nhịp tim. Ví dụ, khi chạy nước rút, nhịp tim sẽ tăng lên mức cực đại trong thời gian ngắn.

Lợi ích của bơi lội

Bơi là hình thức vận động nhẹ nhàng hơn cho khớp nên phù hợp với người bị thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp hoặc các tình trạng khác gây đau khớp. Bơi giúp giảm cứng khớp và đau khớp, hồi phục sau chấn thương, nhất là chấn thương ở phần thân dưới. Lực nổi của nước hỗ trợ tốt hơn cho cơ và khớp so với tập luyện trên cạn, hạn chế tác động lên cơ thể.

Bơi cũng có nhiều cách để đốt cháy calo. Bạn có thể bơi nhiều vòng với các kiểu bơi khác nhau, tăng kháng lực với đai bơi hoặc tạ cổ tay và mắt cá chân. Hoạt động này đòi hỏi sử dụng nhiều cơ bắp trên cơ thể, giúp nó trở thành một bài tập toàn thân hữu ích. Chạy bộ rất tốt cho phần thân dưới, nhưng không tác động đến các cơ ở lưng, ngực, cánh tay hoặc vai nhiều như bơi lội.

Bơi lội phù hợp cho người bị đau khớp. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Lợi ích của chạy bộ

Chạy bộ là lựa chọn tốt nếu muốn đốt cháy nhiều calo. Bằng cách kết hợp một số quãng đi bộ hoặc tăng tốc độ, bạn có thể biến quãng chạy của mình thành một bài tập đốt cháy calo và đốt mỡ. Để bắt đầu, hãy thử tỷ lệ 2:1. Ví dụ, chạy với tốc độ nhanh trong 2 phút, sau đó đi bộ hoặc chạy bộ nhanh trong một phút, lặp lại trong 30 phút.

Chạy bộ thúc đẩy tăng mật độ xương thông qua hoạt động chịu sức nặng của cơ thể, còn bơi lội thì không. Các bài tập chịu sức nặng như chạy bộ nhanh, đi bộ và đi bộ đường dài là những hoạt động xây dựng xương tốt. Chạy ngoài trời cũng là cách hấp thụ vitamin D từ ánh nắng. Chỉ cần nhớ thoa kem chống nắng và tránh chạy bộ trong khoảng thời gian 10h-15h khi tia cực tím mạnh nhất.

Mỗi người nên quyết định chọn chạy hay bơi dựa vào thể trạng, mục tiêu cá nhân. Nếu bị viêm khớp hoặc các loại đau khớp khác, bạn nên chọn bơi lội thay vì chạy bộ. Nếu muốn tăng cường sức mạnh cho phần thân trên, bơi lội là lựa chọn tốt hơn. Người muốn cải thiện sức khỏe xương nên ưu tiên chạy bộ.

Trường hợp bị chấn thương đầu gối, mắt cá chân, hông hoặc lưng, bơi lội có thể là lựa chọn an toàn hơn vì ít tác động đến khớp hơn. Song nếu bị chấn thương vai, bơi với động tác lặp lại có thể gây kích ứng, vì vậy nên chọn chạy bộ.

Anh Ngọc (Theo Healthline)