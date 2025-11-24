Ba phương pháp chữa loãng xương

Tùy mức độ và thể trạng của người bệnh, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp như thuốc uống, thuốc tiêm hoặc truyền dịch.

Loãng xương là tình trạng rối loạn chuyển hóa của xương dẫn đến suy giảm sức mạnh (khối lượng và chất lượng) của xương, tăng nguy cơ gãy xương. Bệnh khiến xương giòn, dễ gãy dù chỉ gặp chấn thương rất nhẹ. Loãng xương có thể dẫn đến tê mỏi tay chân, đau nhức, ê buốt, thoái hóa khớp, suy thận và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch; thậm chí là teo cơ, bại liệt, tàn tật suốt đời...

ThS.BS.CKI Ngô Tuấn Anh, khoa Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, cho biết loãng xương không thể chữa khỏi hoàn toàn, các phương pháp điều trị tập trung vào ngăn chặn, phòng ngừa nguy cơ gãy xương thông qua ba cơ chế gồm phục hồi cấu trúc xương đã bị loãng và độ khoáng hóa xương, tăng cường khối lượng xương, ngăn chặn mất xương tiếp tục diễn ra.

Bác sĩ Tuấn Anh giải thích tình trạng mất xương cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy vào mức độ loãng xương và tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp điều trị như sau:

Thuốc uống là phương pháp phổ biến trong điều trị loãng xương, giúp làm chậm quá trình mất xương. Ưu điểm của phương pháp này là dễ sử dụng, có nhiều lựa chọn thuốc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thuốc uống có thể gây kích ứng tiêu hóa, người bệnh phải tuân thủ thời gian uống thuốc để đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu.

Tiêm thuốc sinh học được sử dụng trong điều trị loãng xương nặng (có gãy xương, nguy cơ gãy xương cao, chỉ số mật độ xương quá thấp), kèm bệnh tim mạch, suy thận hoặc không dung nạp thuốc uống. Phương pháp này hoạt động dựa trên cơ chế ức chế protein hủy xương RANKL. Khi protein này bị ức chế, tế bào hủy xương không còn được kích hoạt, từ đó làm chậm quá trình tiêu xương, giúp xương chắc khỏe nhờ cơ chế tái tạo tự nhiên của cơ thể. Người bệnh chỉ cần tiêm mỗi 6 tháng một lần thay vì uống thuốc hàng tuần. Khi tiêm thuốc, người bệnh nên thực hiện tại bệnh viện để theo dõi các phản ứng khi tiêm như dị ứng, phản ứng tại chỗ tiêm...

Truyền dịch chống loãng xương chứa hoạt chất zoleldronic axit là phương pháp hiệu quả với người loãng xương, đặc biệt khi có loãng xương nặng (nguy cơ gãy xương cao, hoặc từng bị gãy xương do loãng xương, mật độ xương quá thấp), theo bác sĩ Tuấn Anh. Khi truyền thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch, thuốc được hấp thụ tại xương, ức chế hoạt động của tế bào hủy xương, làm chậm quá trình hủy xương, giảm mất xương. Nhờ đó, mật độ xương được cải thiện, giúp xương chắc và dẻo dai hơn, giảm nguy cơ gãy xương, nhất là ở những vị trí có nguy cơ cao như cột sống, cổ xương đùi, cổ tay... Người bệnh chỉ truyền thuốc một lần mỗi năm tại bệnh viện để theo dõi các phản ứng có thể xảy ra như sốt, đau mỏi cơ, đau mỏi khớp, dị ứng...

Người bệnh được điều trị loãng xương bằng phương pháp tiêm thuốc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tuấn Anh lưu ý mỗi phương pháp điều trị đều có chống chỉ định và phù hợp với từng nhóm người bệnh khác nhau. Vì vậy, người bệnh nên đến khám tại các bệnh viện chuyên về cơ xương khớp để được đánh giá mức độ loãng xương, điều trị phù hợp.

Ngoài dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần kết hợp với chế độ sinh hoạt khoa học. Ví dụ, thực đơn hàng ngày cần đảm bảo dinh dưỡng, tăng cường thực phẩm giàu canxi và vitamin D để tạo ra nguyên liệu tái tạo xương, tăng cường sự bền chắc cho xương. Nên vận động vừa sức và thường xuyên nhằm cải thiện sự chắc khỏe của xương, dẻo dai của cơ bắp. Khám sức khỏe định kỳ hoặc ngay khi có dấu hiệu bất thường để kịp thời điều trị, tránh các biến chứng.

Phi Hồng