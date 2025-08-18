Bị Parkinson có truyền thuốc loãng xương được không?

Mẹ tôi mắc bệnh Parkinson, hiện uống thuốc loãng xương mỗi tuần, có thể thay bằng truyền dịch loãng xương, có an toàn không? (Tuấn Tú, Lâm Đồng)

Trả lời:

Truyền dịch loãng xương là phương pháp đưa các loại thuốc điều trị loãng xương vào cơ thể theo đường tiêm tĩnh mạch. Khi được truyền vào cơ thể, thuốc được hấp thụ tại xương, ức chế hoạt động của tế bào hủy xương, giảm mất xương. Nhờ đó, mật độ xương được cải thiện, giúp xương chắc khỏe và dẻo dai hơn, giảm nguy cơ gãy xương.

Khi truyền dịch, người bệnh chỉ cần thực hiện mỗi năm một lần, thay vì phải uống thuốc liên tục giúp đảm bảo hiệu quả xuyên suốt, tránh quên hoặc uống thuốc không đúng cách. Phương pháp này còn giảm tối đa tác dụng phụ khi dùng thuốc đường uống, phù hợp với người mắc các bệnh lý dạ dày thực quản (trào ngược, viêm loét dạ dày tá tràng...), không thể ăn uống bình thường, khả năng hấp thụ canxi kém.

Bác sĩ Tuấn Anh giải thích kết quả xét nghiệm cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trường hợp mẹ bạn mắc bệnh Parkinson không chống chỉ định với truyền thuốc loãng xương. Do đó, mẹ bạn vẫn có thể truyền loãng xương trong khi đang uống thuốc kiểm soát Parkinson. Tuy nhiên, thuốc loãng xương đường uống đang sử dụng cần ngừng trước khi truyền thuốc một tuần.

Mẹ bạn cần xét nghiệm máu, đo điện tim, đo lại mật độ xương (nếu chưa đo trước đó) nếu đủ điều kiện thì mới được truyền thuốc loãng xương. Khi truyền thuốc, người bệnh có thể xuất hiện các phản ứng như đau mỏi cơ khớp, sốc hoặc dị ứng thuốc... Do đó, người bệnh cần được theo dõi sát sinh hiệu trong và sau khi truyền để có thể xử lý ngay khi cần thiết. Thời gian truyền thuốc có thể khoảng 3 tiếng, nếu không có bất thường, người bệnh có thể ra về trong ngày. Truyền dịch điều trị loãng xương cần đảm bảo vô trùng và kiểm tra, xét nghiệm trước khi thực hiện.

Ths.BS.CKI Ngô Tuấn Anh

Khoa Nội cơ xương khớp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM