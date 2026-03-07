Ăn gì giảm ngưng thở khi ngủ?

Các loại hạt, protein nạc, rau xanh, chứa chất chống oxy hóa, khoáng chất góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm triệu chứng ngưng thở khi ngủ.

Ở người mắc chứng ngưng thở khi ngủ (OSA), đường thở bị tắc nghẽn nhiều lần trong khi ngủ. Điều này gây ra tình trạng thiếu oxy, stress oxy hóa, gây hại cho tế bào. Cả hai yếu tố này có thể dẫn đến viêm nhiễm, làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Ăn uống lành mạnh có thể giúp người bệnh cải thiện sức khỏe.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh giàu chất chống oxy hóa - hợp chất góp phần giảm viêm, sưng tấy ở mô đường hô hấp. Chế độ ăn giàu thực vật giúp người mắc chứng ngưng thở khi ngủ (OSA) ngủ ngon. Nguồn thực phẩm này cũng cung cấp magiê - khoáng chất có tác dụng thư giãn cơ bắp, hỗ trợ chất lượng giấc ngủ tốt. Rau xanh ít calo, giàu chất xơ có lợi cho tiêu hóa và kiểm soát cân nặng.

Các loại hạt

Hạnh nhân, hạt dẻ cười, hạt óc chó là lựa chọn tốt cho người mắc chứng ngưng thở khi ngủ. Các loạt hạt có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng. Những lợi ích này có thể là do các chất dinh dưỡng như magie góp phần thư giãn cơ bắp, từ đó ngủ ngon hơn. Protein và chất xơ giúp cơ thể cảm thấy no, từ đó duy trì cân nặng khỏe mạnh. Với đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, vitamin E hữu ích cho người bị ngưng thở khi ngủ vì họ thường có nồng độ hợp chất gây viêm, oxy hóa cao.

Quả mọng

Những khoảng ngừng thở vào ban đêm do hội chứng ngưng thở khi ngủ có thể làm giảm nồng độ oxy. Theo thời gian, điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng oxy hóa, khi có nhiều hợp chất gây hại cho tế bào trong cơ thể. Căng thẳng oxy hóa làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2, vấn đề về nhận thức.

Các loại quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lại hợp chất (gốc tự do) gây ra stress oxy hóa . Quả mọng cũng giàu chất xơ, hỗ trợ quản lý cân nặng lành mạnh. Đây là một phần quan trọng trong việc giảm nhẹ triệu chứng của hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Protein nạc

Các loại protein nạc chứa loại axit amin là tryptophan mà cơ thể sử dụng để tạo ra hormone như melatonin, góp phần điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức. Chu kỳ ngủ - thức đều đặn sẽ cải thiện chất lượng giấc ngủ ở người ngưng thở khi ngủ. Ngoài ra, ăn nhiều thực phẩm chứa tryptophan hỗ trợ cơ thể chống lại vấn đề sức khỏe chuyển hóa như huyết áp cao, tăng triglyceride (chất béo trong máu).

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)