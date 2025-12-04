Đo đa ký hô hấp phát hiện ngưng thở khi ngủ

TP HCMÔng Thắng, 65 tuổi, ngủ ngáy, nghẹt thở, ngất, đo đa ký hô hấp cho thấy tắc nghẽn đường thở nặng, nguy cơ đột tử.

Ông Thắng từng đặt stent mạch vành cách đây 12 năm, ba tháng gần đây ngủ ngáy, đôi khi nghẹt thở khi ngủ, uể oải khi thức giấc, ngất không rõ nguyên nhân. Kết quả kiểm tra tim mạch không phát hiện bất thường, TS.BS Đặng Thị Mai Khuê, Phó trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ định đo đa ký hô hấp khi ngủ để đánh giá các vấn đề liên quan đến hô hấp như nhịp thở, lưu lượng khí qua mũi khi thở, tình trạng ngưng giảm thở, ngáy, nhịp tim, mức oxy trong máu...

Kết quả ghi nhận chỉ số ngưng giảm thở của ông Thắng là 75 lần/giờ, trong khi người bình thường 0-5 lần/giờ. Mức độ giảm bão hòa oxy trong máu thấp nhất 61%, trung bình đạt 85%. Chỉ số bão hòa oxy máu SpO2trong thời gian ngủ dưới 90%, mức này gọi là suy hô hấp. Ngáy to, tần suất ngáy 388 lần/giờ, người bình thường chỉ 150 lần/giờ. Bác sĩ chẩn đoán ông bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng, tức trên 30 lần/giờ.

Bác sĩ Khuê (phải) gắn các thiết bị đo đa ký hô hấp cho ông Thắng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngưng thở khi ngủ là tình trạng tắc nghẽn đường thở tạm thời dẫn đến cơn ngưng thở khi ngủ diễn ra trong khoảng 10 giây hoặc lâu hơn, với lưu lượng khí giảm 30%, độ bão hòa oxy giảm ít nhất 4% so với ban đầu. Hội chứng này gây thiếu oxy, làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch như tăng huyết áp, đột tử, đột quỵ, vấn đề về tim khác. Ông Thắng mắc bệnh tim mạch, kết hợp với chứng suy hô hấp hàng đêm, nguy cơ nhồi máu cơ tim cao gấp 2-3 lần so với người bình thường.

Ông Thắng được thở máy CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) cung cấp áp lực khí ổn định để giữ đường thở luôn mở, kiểm tra tình trạng hô hấp khi ngủ. Sau một đêm, các chỉ số ngưng giảm thở cải thiện đáng kể, từ 75 lần/giờ xuống còn 25 lần/giờ trong đêm đầu tiên, những đêm sau chỉ số trở về bình thường, tức dưới 5 lần/giờ. Tuy nhiên, ông Thắng bị tắc nghẽn khi ngủ nặng nên cần sử dụng máy hỗ trợ trong thời gian dài theo liệu trình, thay đổi thói quen sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Nhóm người dễ mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ gồm béo phì, cấu trúc hàm mặt bất thường (hàm dưới nhỏ hoặc tụt vào trong khiến lưỡi bị đẩy về phía sau họng, lưỡi lớn). Nghẹt mũi mạn tính do lệch vách ngăn mũi, viêm xoang hoặc dị ứng. Thở bằng miệng do nghẹt mũi làm tăng nguy cơ xẹp đường thở ở họng. Sử dụng nhiều chất ức chế thần kinh như rượu, thuốc ngủ, thuốc an thần làm cơ thư giãn mạnh hơn và giảm phản xạ tự vệ... cũng là yếu tố tăng nguy cơ tắc nghẽn đường thở.

Bác sĩ Khuê khuyến nghị những người có triệu chứng thở ngáy, khó thở, mệt mỏi khi ngủ dậy... nên đến bệnh viện kiểm tra.

Quyên Phan