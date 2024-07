Ăn gì để tăng miễn dịch, ít ốm vặt?

Trái cây họ cam quýt: Cam, bưởi, chanh... chứa hàm lượng vitamin C cao. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường sản xuất các tế bào bạch cầu, rất cần thiết để chống nhiễm trùng. Tăng cường vitamin C có thể hỗ trợ giảm thời gian và triệu chứng của cảm lạnh cùng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác.