Ăn đồ nóng hay lạnh hại dạ dày hơn?

Tôi từng bị đau dạ dày nhưng rất thích ăn đồ lạnh. Người thân khuyên nên tránh món lạnh vì dễ đau bụng và hại dạ dày hơn đồ nóng, đúng không? (Hà My, 29 tuổi, Hà Nội)

Dạ dày có khả năng làm ấm và điều chỉnh nhiệt độ thức ăn rất nhanh nên đồ lạnh nhìn chung không gây tổn thương niêm mạc. Tuy vậy, thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể kích hoạt phản xạ co thắt dạ dày khiến một số người có cảm giác đau quặn, đầy hơi hoặc buồn nôn, nhất là khi ăn quá nhanh, ăn khi đói.

Những phản ứng này thường gặp hơn ở trẻ em và người mắc bệnh tiêu hóa mạn tính như viêm loét dạ dày hoặc trào ngược, do niêm mạc vốn nhạy cảm. Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) ăn đồ lạnh có thể làm tăng co thắt ruột, gây đau bụng. Khi cơ thể đang mệt, lạnh hoặc vừa vận động cường độ cao, hệ tiêu hóa tạm thời giảm lưu lượng máu, nên uống nước đá hoặc ăn lạnh có thể gây tiêu chảy.

Ăn uống thực phẩm quá nóng cũng không có lợi cho tiêu hóa. Nhiệt độ của món ăn trên 65 độ C có thể gây bỏng vi thể và kích thích viêm ở lớp niêm mạc miệng, họng và thực quản. Ngoài ra, thức ăn quá nóng có khả năng kích thích mạnh, khiến niêm mạc nhạy cảm hơn, tăng tiết acid, gây khó chịu cho người đang viêm loét dạ dày hoặc có bệnh lý tiêu hóa mạn tính. Một số người có thể có cảm giác nóng rát vùng thượng vị (vùng bụng trên rốn), đầy tức hoặc ợ nóng sau khi ăn món quá nóng.

Ăn thực phẩm nóng hay lạnh đều có thể gây ra những phản ứng khác nhau với hệ tiêu hóa, tùy cơ địa của từng người. Để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa, bạn nên chọn các món ăn ấm, nhiệt độ vừa phải giúp dạ dày tiêu hóa dễ dàng, hạn chế phản ứng khó chịu, mức khuyến nghị nên khoảng 15-50 độ C, không quá nóng hay quá lạnh.

Nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh ăn nhanh dễ gây co thắt, đầy hơi, trào ngược. Hạn chế đồ quá cay, dầu mỡ, nhất khi kết hợp với đồ nóng hoặc lạnh càng dễ kích thích niêm mạc. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để kiểm tra tình trạng dạ dày khi xuất hiệu dấu hiệu bất thường sau khi ăn, uống.

