9 việc nên làm buổi tối để tiêu hóa khỏe

Ngủ đủ giấc, ăn tối sớm, hạn chế thực phẩm giàu chất béo và sinh khí, uống đủ nước và dùng men vi sinh giúp hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng.

Để tránh thức dậy với cảm giác đầy bụng, khó chịu vào buổi sáng, bạn có thể áp dụng một số cách sau để cân bằng hệ vi sinh đường ruột đồng thời hỗ trợ nhu động ruột ổn định.

Đi ngủ và thức dậy cùng một giờ mỗi ngày có thể giúp đi ngoài đều đặn. Lịch trình ngủ và thức dậy nhất quán có thể điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể, cải thiện các vấn đề tiêu hóa. Người trưởng thành nên ngủ 7-8 giờ mỗi đêm và thức dậy sớm vào buổi sáng. Đi ngoài vào cùng một khung giờ mỗi ngày cũng là thói quen tốt cho đường ruột.

Chọn đúng loại thực phẩm, trong đó ưu tiên các món giàu chất xơ giúp đi ngoài dễ dàng hơn vào sáng hôm sau. Bởi chất xơ giúp đẩy thức ăn và chất thải ra khỏi cơ thể. Thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt (yến mạch, lúa mạch hoặc hạt diêm mạch), cà rốt, rau bina, cải xoăn, trái cây. Không nên ăn quá nhiều vì có thể dẫn đến đầy bụng, khó chịu.

Rau, gạo lứt giàu chất xơ, dễ tiêu hóa cho buổi tối. Ảnh: Đức Hạnh

Tránh thực phẩm gây táo bón vào buổi tối như thức ăn nhanh, đồ chiên, đồ uống có đường, thịt chế biến. Chúng làm chậm quá trình tiêu hóa và khiến khó đi ngoài hơn, gây đau bụng, khó chịu, ảnh hưởng giấc ngủ.

Ăn tối sớm vì quá muộn gây rối loạn tiêu hóa, làm tăng lượng đường trong máu ảnh hưởng quá trình chuyển hóa thức ăn dẫn đến mệt mỏi, mất ngủ. Nên kết thúc bữa ăn 2-3 giờ trước khi đi ngủ. Người bị hạ đường huyết nên ăn nhẹ trước khi đi ngủ một giờ để có thể kiềm chế cơn đói và ngăn ngừa hạ đường huyết. Ưu tiên món ăn dễ tiêu như hạt, sữa không đường.

Giữ đủ nước và uống nước ấm buổi tối hỗ trợ đi ngoài đều đặn. Bởi cơ thể cần nước để chất xơ hoạt động hiệu quả. Nếu không uống đủ nước mà ăn thực phẩm giàu chất xơ dễ gây khó chịu. Khi mất nước, ruột sẽ vận chuyển thức ăn chậm hơn, dẫn đến táo bón. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều nước buổi tối vì có thể gây tiểu đêm. Uống ấm trước khi đi ngủ giúp thư giãn ruột và kích thích đại tràng hoạt động. Bạn có thể chọn trà thảo mộc như trà gừng, bạc hà và trà hoa cúc để làm dịu đường ruột.

Uống men vi sinh để bổ sung vi khuẩn có lợi, góp phần cân bằng đường ruột, ổn định nhu động ruột đều đặn mỗi ngày. Một số loại probiotic cũng kích thích cơ ruột co bóp hiệu quả hơn, tránh đau bụng, đầy hơi. Nên hỏi ý kiến bác sĩ về lượng men vi sinh cần dùng.

Đi bộ sau bữa tối kích thích các cơ trong ruột và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Đi bộ nhẹ nhàng không làm gián đoạn giấc ngủ, thay vào đó hỗ trợ thức ăn di chuyển dễ dàng xuống đường tiêu hóa, giảm đầy hơi.

Tự massage bụng nhẹ nhàng có tác dụng thư giãn các cơ bụng và đẩy phân qua ruột. Bắt đầu từ phía dưới bên phải bụng. Massage theo chiều kim đồng hồ, tròn dọc theo đường đi của ruột già.

Uống nước ép mận chứa một loại đường cồn gọi là sorbitol, giúp bạn đi ngoài dễ dàng hơn. Sorbitol kéo nước vào đại tràng để làm mềm phân. Nó cũng kích thích các cơn co thắt cơ để đẩy phân ra ngoài. Ngoài ra, nước ép mận khô còn chứa một lượng chất xơ tốt giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn.

Anh Chi (Theo Very Well Health)