7 món nên ăn thường xuyên để phòng bệnh hô hấp

Trái cây họ cam (cam, bưởi, chanh) giàu vitamin C, rất cần thiết trong việc tăng sức đề kháng của cơ thể. Các loại trái cây khác như dâu tây, kiwi, ớt chuông cũng cung cấp vitamin này, góp phần tăng sản xuất tế bào bạch cầu, là thành phần thiết yếu của hệ thống miễn dịch, chống nhiễm trùng trong cơ thể. Vitamin C cũng là chất chống oxy hóa, bảo vệ các mô của phổi khỏi stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra.