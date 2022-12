7 cách tự nhiên giúp giảm mức axit uric

Duy trì chế độ ăn lành mạnh và một số thay đổi về lối sống khác có thể giúp cải thiện triệu chứng bệnh gout do tăng nồng độ axit uric gây ra.

Hạn chế thực phẩm giàu purin

Thực phẩm giàu purin chính là nguồn tăng axit uric trong cơ thể, bao gồm một số loại thịt đỏ, thịt nội tạng, hải sản có vỏ... Những thực phẩm này đều giải phóng axit uric khi chúng được tiêu hóa.

Một số loại rau giàu purin nhưng theo kết quả từ một nghiên cứu năm 2020 cho thấy việc bổ sung lượng rau củ giàu purin vào chế độ ăn có thể không ảnh hưởng đến nồng độ axit uric.

Bổ sung thêm chất xơ

Ăn nhiều chất xơ có thể giúp giảm nồng độ axit uric. Chất xơ cũng có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu và insulin của bạn. Dưỡng chất này cũng có xu hướng làm tăng cảm giác no, giúp giảm nguy cơ ăn quá nhiều.

Hãy duy trì mức từ 22 đến 34g chất xơ trong chế độ ăn uống của mình hàng ngày thông qua các nguồn thực phẩm như: đậu xanh, đậu lăng, quả hạch, gạo lứt, yến mạch, rau chân vịt, bông cải xanh...

Tăng cường bổ sung vitamin C

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra lượng vitamin C cao có thể giúp giảm nồng độ axit uric. Lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày là từ 75 đến 120 mg đối với người lớn. Tuy nhiên, cần trao đổi với bác sĩ điều trị về việc tăng lượng vitamin C của bạn có thể có lợi hay không.

Vitamin C có thể tăng cường bằng cách ăn nhiều trái cây và rau quả như cam, bưởi, kiwi, dâu tây, dưa lưới, ở chuông, bông cải xanh, cà chua...

Bông cải xanh giàu chất xơ, vitamin C giúp phòng ngừa tăng axit uric trong cơ thể. Ảnh: Healthline

Giảm lượng đường tiêu thụ

Dù nồng độ axit uric cao có liên quan đến chế độ ăn giàu protein, lượng đường tiêu thụ cũng có thể góp phần không nhỏ. Fructose là một loại đường tự nhiên có trong trái cây và mật ong. Khi cơ thể phân hủy fructose sẽ giải phóng purin và làm tăng nồng độ axit uric.

Các thực phẩm khác có thể chứa nhiều đường, người bệnh gout nên tránh bao gồm đường ăn, bánh kẹo ngọt, xi-rô ngô (có hàm lượng đường cao hơn), đồ uống có đường, soda và thậm chí cả nước ép trái cây tươi cũng chứa nhiều đường.

Đường fructose trong đồ uống hấp thụ nhanh hơn đường trong thực phẩm toàn phần vì không chứa chất xơ, protein hoặc các chất dinh dưỡng khác. Nghiên cứu cho thấy sự hấp thụ đường nhanh này làm tăng lượng đường trong máu và cũng dẫn đến nồng độ axit uric cao hơn.

Người bệnh có thể thay thế đồ uống có đường bằng: nước, trà thảo mộc, trà đen hoặc trà xanh không đường, cà phê (không thêm đường) và uống nhiều nước lọc hơn (giúp thận đào thải axit uric ra ngoài nhanh hơn).

Tránh uống rượu

Uống rượu có thể khiến bạn mất nước nhiều hơn. Nghiên cứu cho thấy nó cũng có thể kích hoạt nồng độ axit uric cao. Một số loại rượu, đặc biệt là bia, chứa hàm lượng purin cao hơn những loại khác. Tuy nhiên, ngay cả đồ uống có cồn chứa ít purin cũng có thể làm tăng sản xuất purin trong cơ thể.

Giảm cân

Béo phì có thể góp phần làm tăng nồng độ axit uric. Tăng thêm vài cân có thể khiến cơ thể bạn tăng sản xuất axit uric và giảm bài tiết axit uric qua nước tiểu.

Nếu đang thừa cân, hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và lên kế hoạch giảm cân theo hướng dẫn từ chuyên gia dinh dưỡng. Bác sĩ có thể đề xuất một mức cân nặng hợp lý cho với cơ thể của bạn.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Nghiên cứu cho thấy, tăng axit uric máu có liên quan đến sự phát triển của bệnh tiểu đường và các biến chứng liên quan. Những người có lượng đường trong máu cao, chẳng hạn như những người mắc bệnh tiền tiểu đường hoặc tiểu đường cũng có nguy cơ chịu hậu quả tiêu cực của chứng tăng axit uric máu.

Nếu đang bị tiểu đường, hãy kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên, điều này cũng quan trọng ngay cả khi bạn không bị đái tháo đường.

Các phương pháp trên không phải lúc nào cũng có thể thay thế điều trị y tế cần thiết. Người bệnh gout cần tuân thủ đúng theo toa thuốc của bác sĩ. Sự kết hợp giữa chế độ ăn kiêng, tập thể dục và thuốc có thể giúp giảm nồng độ axit uric cao và ngăn ngừa các đợt gout bùng phát.

Bảo Bảo (Theo Healthline)