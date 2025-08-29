7 bệnh phổi thường gặp

Bệnh lao, ngưng thở khi ngủ, hen suyễn có thể xảy ra ở nhiều độ tuổi, ảnh hưởng đến chức năng phổi gây khó thở.

Hen suyễn

Hen suyễn phổ biến ở trẻ em và người lớn. Đây là tình trạng viêm đường thở, trong đó các ống dẫn oxy và carbon dioxide bị hẹp và viêm, hạn chế luồng khí. Người bệnh có biểu hiện thở khò khè, tức ngực, xuất hiện cơn đau thường xuyên, thường xảy ra do thay đổi thời tiết, lạnh hoặc tiếp xúc với bụi.

Bệnh do tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, nấm, virus, mạt bụi hoặc ô nhiễm không khí. Hen suyễn có thể dễ dàng kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống, dùng thuốc hít. Theo dõi thường xuyên và tuân thủ điều trị theo chỉ định giúp người bị hen suyễn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Viêm phổi

Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng phổi do vi khuẩn, virus hoặc nấm gây ra. Triệu chứng điển hình là sốt, khó thở, ho có hoặc không có đờm. Bệnh có thể được phòng ngừa bằng cách rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay khô, tiêm chủng.

Các bệnh về phổi thường gây ho, khó thở. Ảnh tạo bởi AI

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

COPD bao gồm các tình trạng bệnh lý như viêm phế quản mạn tính, khí phế thũng... Người bệnh có chức năng hô hấp giảm và đường thở bị hẹp, dẫn đến khó thở, ho dai dẳng, sản xuất chất nhầy. Tình trạng này thường xảy ra ở người hút thuốc, tiếp xúc với ô nhiễm không khí công nghiệp.

Ung thư phổi

Ung thư phổi là bệnh nguy hiểm, trong đó các tế bào trong phổi phát triển bất thường và không thể kiểm soát. Hút thuốc lá, tiếp xúc với khí radon, amiăng, các chất ô nhiễm môi trường, di truyền là yếu tố nguy cơ. Ung thư phổi giai đoạn đầu có thể không có triệu chứng, khi bệnh tiến triển, người bệnh thường ho dai dẳng, ho ra máu, đau ngực, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Bệnh lao

Bệnh do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, chủ yếu giới hạn ở phổi nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Người bệnh sốt, ho ra máu, chán ăn và sụt cân. Bệnh có thể được chữa khỏi nếu được chẩn đoán sớm và điều trị.

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA)

Ngưng thở khi ngủ thường gặp ở người béo phì, trong đó độ bão hòa oxy trong khi ngủ thấp do tắc nghẽn đường thở tạm thời. Các triệu chứng ban đầu gồm ngáy ngủ về đêm và buồn ngủ ban ngày. OSA được chẩn đoán bằng xét nghiệm giấc ngủ (điện não đồ) và được điều trị bằng cách thay đổi lối sống như giảm cân, sử dụng liệu pháp CPAP (áp lực đường thở dương liên tục).

Bệnh phổi kẽ

Bệnh phổi kẽ là tập hợp các tình trạng gây sẹo vĩnh viễn (xơ hóa) mô phổi, khiến người bệnh khó thở và ho mạn tính. Nguyên nhân là do hút thuốc, tiếp xúc với bụi hữu cơ, các bệnh tự miễn hoặc đôi khi không xác định được. Chẩn đoán bao gồm chụp CT độ phân giải cao, xét nghiệm chức năng phổi, trong một số trường hợp có thể sinh thiết phổi.

Lê Nguyễn (Theo Only My Health)