5 yếu tố nguy cơ gây viêm gan

Nhiễm virus hoặc ký sinh trùng, uống thuốc lâu ngày, mắc bệnh tự miễn làm tăng nguy cơ viêm gan.

Viêm gan là tình trạng sưng, viêm xảy ra khi gan bị tổn thương hoặc nhiễm trùng. Có hai loại viêm gan gồm cấp tính và mạn tính. Một số người bệnh mắc cùng lúc viêm gan cấp tính và mạn tính.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Hoài Phương, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết viêm gan cấp có thể diễn tiến thành viêm gan mạn tính hoặc tiến triển suy gan cấp nhưng ít gặp hơn. Viêm gan dễ gây xơ hóa gan, suy gan, làm tăng nguy cơ ung thư gan. Dưới đây là các nguyên nhân gây ra.

Nhiễm virus: Virus viêm gan A, B, C, D và E là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tình trạng này. Virus xâm nhập vào cơ thể và tấn công các tế bào gan, gây viêm, tổn thương. Có nhiều con đường lây nhiễm virus như tiếp xúc với máu người bệnh, quan hệ tình dục không an toàn, từ mẹ sang con...

Bác sĩ Phương khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhiễm ký sinh trùng: Ký sinh trùng xâm nhập vào nhu mô gan và đường mật, gây tổn thương trực tiếp lên tế bào gan và hệ thống dẫn mật, kích hoạt phản ứng miễn dịch, dẫn đến viêm gan cấp tính. Một số ký sinh trùng phổ biến như trypanosoma cruzi, leishmania và plasmodium gây bệnh sốt rét, sán lá gan fasciola hepatica, clonorchis sinensis.

Lạm dụng thuốc: Độc tố và thuốc có thể làm tổn thương tế bào trực tiếp, phá vỡ quá trình chuyển hóa tế bào, gây ra những thay đổi về cấu trúc. Lạm dụng thuốc giảm đau, kháng sinh hay thuốc chống co giật có thể dẫn đến tình trạng này.

Uống nhiều rượu: Loại rượu, liều lượng và tốc độ uống nhanh hay chậm, liên quan trực tiếp đến nguy cơ tổn thương gan. Viêm gan do rượu ở giai đoạn đầu thường không biểu hiện triệu chứng, chủ yếu phát hiện tình cờ qua xét nghiệm chức năng gan. Bệnh tiến triển gây xơ gan, suy gan, ung thư gan.

Viêm gan tự miễn: Tình trạng này xảy ra do phản ứng miễn dịch bất thường chống lại các tế bào gan. Bệnh có thể do di truyền hoặc tác dụng phụ của các loại thuốc, sau khi ghép gan hoặc do virus Epstein-Barr, bệnh sởi, gây viêm gan.

Triệu chứng phổ biến của viêm gan tự miễn gồm mệt mỏi, thiếu máu, chán ăn, vô kinh, viêm khớp, viêm màng phổi, viêm tuyến giáp, viêm loét đại tràng. Nếu không kiểm soát, bệnh dễ tiến triển gây xơ gan và ung thư gan.

Thực hiện lối sống lành mạnh như ăn chín uống sôi, tránh ăn đồ sống, sử dụng nguồn nước sạch, quan hệ tình dục an toàn, tiêm vaccine... giúp phòng ngừa viêm gan. Khám sức khỏe định kỳ, thực hiện các xét nghiệm cơ bản về chức năng gan, tầm soát viêm gan virus, siêu âm bụng có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, điều trị hiệu quả.

Bảo Trâm