5 thức uống giúp giảm chóng mặt, đau đầu dịp lễ

Uống nước lọc, dùng thêm nước chanh, trà gừng, sữa ấm với mật ong, giúp bổ sung vitamin, ngăn mất nước, có tác dụng thư giãn, giảm chóng mặt và đau đầu.

Chóng mặt, đau đầu là triệu chứng thường gặp khi cơ thể mất cân bằng, suy nhược hoặc rối loạn tuần hoàn não. Các yếu tố như thiếu ngủ, say nắng, mất nước, hạ hoặc tăng huyết áp, rối loạn tiền đình dễ gây ra tình trạng này.

BS.CKI Nguyễn Tấn Sang, khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chóng mặt, đau đầu có thể xảy ra đột ngột trong vài giây hoặc kéo dài nhiều giờ, làm giảm khả năng tập trung, tăng nguy cơ ngã, tai nạn giao thông.

Để làm dịu các triệu chứng trong những ngày nghỉ lễ, bác sĩ Sang gợi ý một số thức uống giúp bù nước, bổ sung vitamin và khoáng chất dưới đây.

Nước lọc

Mất nước là nguyên nhân phổ biến gây chóng mặt và đau đầu. Ngay cả những ngày nghỉ lễ, vui chơi nhiều, mỗi người nên uống đủ 1,5-2 lít nước một ngày để cân bằng dịch trong cơ thể, ổn định huyết áp, giảm mệt mỏi. Nước lọc còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đào thải độc tố, làm dịu căng thẳng thần kinh, cải thiện tập trung.

Nước chanh, cam

Chanh, cam giàu vitamin C, kali và axit citric có tác dụng giải khát, bù điện giải, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa. Vị chua tự nhiên của chanh kích thích thần kinh, mang lại cảm giác tỉnh táo, giảm buồn nôn và đau đầu.

Uống trà hoa cúc ấm hỗ trợ ngủ ngon, hữu ích khi đau đầu. Ảnh được tạo bởi AI

Trà bạc hà hoặc trà hoa cúc

Tinh dầu menthol trong bạc hà có tác dụng giãn cơ, giảm cảm giác nặng đầu. Hoa cúc chứa apigenin - chất chống oxy hóa có khả năng gắn vào các thụ thể trong não, tạo hiệu ứng thư giãn, an thần nhẹ, từ đó giảm lo âu, hỗ trợ giấc ngủ. Sử dụng trà bạc hà hoặc hoa cúc ấm vào buổi tối không chỉ giải tỏa căng thẳng mà còn nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Trà gừng ấm

Gừng có hoạt chất gingerol và shogaol giúp giãn mạch, thúc đẩy tuần hoàn máu lên não, từ đó giảm đau đầu do co mạch. Trà gừng có đặc tính kháng viêm, làm ấm cơ thể, hạn chế buồn nôn, chóng mặt, hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

Sữa ấm hoặc sữa nghệ, mật ong

Uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ góp phần ổn định đường huyết, mang lại cảm giác thư giãn, có lợi cho người đau đầu do mất ngủ, mệt mỏi. Kết hợp với bột nghệ hoặc mật ong có thể bổ sung chất chống oxy hóa, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ phục hồi sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ, bia rượu.

Để hạn chế nguy cơ chóng mặt và đau đầu trong kỳ nghỉ lễ, bác sĩ Sang khuyến cáo mỗi người cần duy trì thói quen ngủ đủ giấc, tránh thay đổi giờ giấc sinh hoạt quá đột ngột. Hạn chế rượu bia, thuốc lá và các thực phẩm nhiều muối như dưa mắm, đồ hộp vì có thể làm tăng huyết áp, đau đầu.

Che chắn khi ra nắng, tránh căng thẳng kéo dài và hạn chế thay đổi tư thế đột ngột. Bổ sung các hoạt chất từ thiên nhiên như việt quất (blueberry) hay bạch quả (ginkgo biloba) nhằm tăng cường lưu thông máu và oxy lên não, cải thiện chóng mặt, đau đầu và rối loạn giấc ngủ. Trong trường hợp cơn chóng mặt, đau đầu xuất hiện thường xuyên, kéo dài kèm theo tê yếu nửa người, nói khó, nhìn mờ hoặc co giật, người bệnh cần đến bệnh viện vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ hay bệnh lý thần kinh nghiêm trọng.

Phương Phạm