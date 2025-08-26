5 cách giảm đau đầu khi thay đổi thời tiết

Tránh các yếu tố kích hoạt, chườm nóng hoặc lạnh, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý giúp giảm đau đầu khi thời tiết thay đổi.

Đau đầu do thời tiết thường xảy ra ở người có cơ địa nhạy cảm, mắc bệnh mạch máu, viêm xoang hoặc đau nửa đầu. Áp suất khí quyển, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi đột ngột làm biến đổi lưu lượng máu trong não, dẫn đến co giãn mạch bất thường, khởi phát cơn đau.

BS.CKI Nguyễn Hữu Khánh, khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tình trạng này thường dễ bị nhầm lẫn với đau nửa đầu hoặc đau do căng thẳng. Bác sĩ chỉ ra một số cách giúp giảm đau đầu do thay đổi thời tiết.

Chườm nóng hoặc lạnh

Chườm lạnh vùng trán, gáy giúp giảm đau do giãn mạch khi trời nóng. Ngược lại, khi thời tiết lạnh hoặc thay đổi đột ngột, người bệnh nên chườm ấm hoặc tắm nước ấm để thư giãn cơ, giảm căng cứng vùng cổ gáy, làm dịu cơn đau.

Nghỉ ngơi, kiểm soát căng thẳng

Đau đầu do thay đổi thời tiết thường trở nặng hơn nếu người bệnh căng thẳng, thiếu nghỉ ngơi. Khi cơn đau bùng phát, bác sĩ Khánh khuyên người bệnh nên nằm ở nơi yên tĩnh, thoáng mát, tránh ánh sáng và tiếng ồn. Duy trì thói quen hít thở sâu, thiền, vận động nhẹ nhàng có thể kiểm soát căng thẳng, giảm nguy cơ tái phát cơn đau.

Uống đủ nước, ăn uống khoa học

Mất nước là một trong những yếu tố kích hoạt cơn đau đầu khi trời nắng nóng hoặc độ ẩm cao. Mỗi người nên uống đủ 2-2,25 lít nước trong ngày. Đồng thời, bổ sung giàu rau xanh, trái cây, thực phẩm chứa magie, omega-3, vitamin nhóm B, các dưỡng chất thiên nhiên từ blueberry (việt quất), ginkgo biloba (bạch quả) có tác dụng chống gốc tự do, ngăn ngừa tác hại của gốc tự do - nguyên nhân gây đau đầu, mất ngủ.

Người bệnh điều trị đau đầu bằng phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tránh yếu tố kích hoạt

Hạn chế ra ngoài khi trời nắng gắt, độ ẩm cao hoặc gió mạnh. Khi trời lạnh, hãy giữ ấm cơ thể đồng thời có thể sử dụng điều hòa, máy tạo ẩm hoặc lọc không khí để duy trì môi trường sống ổn định. Người bệnh cần tránh thực phẩm có thể kích ứng cơn đau như rượu, cà phê, đồ ngọt hoặc thực phẩm chứa nhiều bột ngọt, nitrat.

Ngủ đủ giấc

Rối loạn giấc ngủ khiến cơn đau đầu trầm trọng hơn. Người trưởng thành nên ngủ 7-8 giờ mỗi đêm, đi ngủ và thức dậy vào giờ cố định. Tránh thức khuya, ngủ bù quá nhiều vào cuối tuần hoặc thay đổi nhịp sinh học đột ngột, vì có thể kích hoạt cơn đau.

Nếu đau đầu kéo dài, tái phát thường xuyên hoặc tăng dần mức độ, đặc biệt nếu kèm sốt, cứng cổ, yếu chi, rối loạn thị giác, người bệnh nên đi khám sớm. Tùy nguyên nhân, người bệnh có thể được chỉ định thuốc giảm đau, thuốc dự phòng, liệu pháp thư giãn, vật lý trị liệu, kích thích từ xuyên sọ (TMS) hoặc can thiệp ngoại khoa trong những trường hợp cần thiết, góp phần kiểm soát triệu chứng, ngăn biến chứng.

Phượng Thy