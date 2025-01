Đau đầu do căng thẳng cuối năm

Hà NộiChị Giang, 35 tuổi, bận rộn công việc kế toán, cân đối tài chính, sắm sửa Tết nên mệt mỏi, căng thẳng, đau đầu kéo dài.

Chị Giang mất ngủ, hai tuần gần đây đau đầu âm ỉ từ trán lan tỏa cả hai bên đầu, tim đập nhanh, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám. Ngày 22/1, ThS.BS Diêm Thị Huyền, khoa Thần kinh - Đột quỵ, cho biết chị Giang bị đau đầu căng cơ do căng thẳng quá mức, xét nghiệm không phát hiện bất thường nghiêm trọng về sức khỏe thể chất. Bác sĩ kê thuốc điều trị, hướng dẫn chị thư giãn, giảm tải áp lực bằng các bài tập hít thở sâu, massage nhẹ nhàng vùng đầu cổ, vai gáy để cải thiện tâm lý, ngủ đủ giấc.

Tương tự, anh Trung, 42 tuổi, năm nay kinh tế khó khăn, công việc kinh doanh không thuận lợi trong khi nhiều khoản cần chi tiêu trước Tết khiến anh mệt mỏi, áp lực, thường xuyên đau đầu. Bác sĩ Huyền chẩn đoán anh Trung bị đau đầu căng cơ do áp lực, căng thẳng, tình trạng nặng hơn chị Giang nên điều trị bằng thuốc kết hợp kích thích từ trường xuyên sọ. Đây là phương pháp không xâm lấn, không gây đau, không cần lưu viện, anh Trung chỉ cần tới bệnh viện trong 30 phút cho mỗi lần điều trị, dự kiến liệu trình kéo dài khoảng ba tuần.

Hai người bệnh cần giải tỏa áp lực công việc, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc để bớt căng thẳng, từ đó điều trị đau đầu hiệu quả hơn. Anh Trung và chị Giang là hai trong rất nhiều bệnh nhân đau đầu do căng thẳng những ngày cuối năm. Trong hai tuần đầu tháng 1, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội ghi nhận khoảng 300 người đến khám vì đau đầu. Riêng người bệnh đau đầu do căng thẳng tăng hơn 20% so với những tháng trước.

Cuối năm, khối lượng công việc tăng khiến nhiều người làm việc quá mức, dẫn đến kiệt sức. Chế độ ăn uống thất thường, mất ngủ và sử dụng nhiều chất kích thích như cà phê để giữ tỉnh táo khiến căng thẳng gia tăng. Khi căng thẳng kéo dài, cơ thể tăng sản sinh các hormone như cortisol và norepinephrine làm rối loạn hoạt động của hệ thần kinh, dẫn đến đau đầu, mất ngủ, suy giảm trí nhớ.

Người bệnh được kích thích từ trường xuyên sọ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đau đầu kéo dài gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Trường hợp đau đầu kéo dài hoặc đau tăng nặng, người bệnh nên tới cơ sở y tế có chuyên khoa Thần kinh, Tâm thần để được khám và điều trị kịp thời.

Để giảm căng thẳng cuối năm, bác sĩ Huyền khuyên mọi người nên học cách quản lý công việc và cảm xúc, lập danh sách việc cần ưu tiên, phân chia công việc hợp lý. Áp dụng một số biện pháp như thiền, yoga, tránh xa các tác nhân gây bệnh, hạn chế rượu bia, massage huyệt thái dương đúng cách giúp cơ thể nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, nhất là trong dịp Tết góp phần tránh căng thẳng dẫn tới đau đầu.

Linh Đặng