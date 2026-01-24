5 nhóm thực phẩm tốt cho phổi, tăng đề kháng khi trời lạnh

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C, D, chất xơ, chất béo lành mạnh hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho hệ hô hấp trong mùa lạnh.

Không khí lạnh, khô làm khô niêm mạc đường thở, từ đó tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh xâm nhập. Theo bác sĩ Phùng Thị Thơm, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, việc sinh hoạt trong không gian kín và tụ tập đông người cũng khiến bệnh hô hấp như cúm mùa, viêm đường hô hấp do virus hợp bào hô hấp (RSV) dễ bùng phát. Bên cạnh tiêm phòng, duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn giàu dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch, bảo vệ phổi trong mùa đông.

Chế độ ăn giàu dưỡng chất hỗ trợ bảo vệ phổi trong mùa đông. Ảnh: Bùi Thủy

Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C đóng vai trò hỗ trợ cơ thể tăng cường hàng rào miễn dịch tự nhiên, hữu ích trong việc phòng ngừa cảm lạnh, cúm, những bệnh thường gặp khi thời tiết trở lạnh. Vitamin C có nhiều trong trái cây như ổi, cam quýt, bông cải xanh, cà chua, ớt chuông, quả mọng.

Thực phẩm giàu vitamin D

Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ thiếu hụt vitamin D do ít tiếp xúc ánh nắng. Vitamin D hỗ trợ phản ứng của tế bào miễn dịch trước virus, từ đó làm giảm nguy cơ, mức độ diễn tiến nặng của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Các thực phẩm giàu vitamin D như cá, trứng, sản phẩm từ sữa.

Thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ, đặc biệt là chất xơ prebiotic, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, nơi tập trung, kích hoạt nhiều tế bào miễn dịch của cơ thể. Khi hệ vi sinh đường ruột được cân bằng, tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả, từ đó gián tiếp hỗ trợ khả năng phòng vệ của hệ hô hấp. Chất xơ có nhiều trong rau củ, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt...

Thực phẩm chứa chất béo không bão hòa

Chất béo không bão hòa (chất béo không no) góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể, chức năng miễn dịch. Trái bơ, cá béo, dầu ô liu nguyên chất... là những thực phẩm chứa chất béo không no, giúp cơ thể duy trì trạng thái miễn dịch ổn định.

Thực phẩm chứa chất chống oxy hóa

Một số gia vị tự nhiên như tỏi, gừng, nghệ, quế, oregano, hương thảo chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên (allicin, curcumin, polyphenols...), có tác dụng giảm stress oxy hóa, phản ứng viêm tại mô phổi - thường tăng cao khi thời tiết lạnh. Các gia vị này hỗ trợ bảo vệ tế bào đường hô hấp, tăng cường sức đề kháng của phổi trước virus, vi khuẩn. Tính làm ấm của gia vị còn tăng tuần hoàn, giảm kích ứng đường thở trong mùa đông.

Đỗ Ánh