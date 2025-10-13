5 lý do khiến ho không dứt

Ho kéo dài hơn ba tuần có thể do hút thuốc lá, cảnh báo bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, lao, ung thư phổi.

Ho là phản xạ tự nhiên của cơ thể giúp làm sạch đường thở bằng cách đẩy chất nhầy, những tác nhân gây kích ứng ra ngoài. Uống đủ nước ấm, súc miệng bằng nước muối, thực hiện các bài tập thở như kỹ thuật thở chúm môi hỗ trợ kiểm soát cơn ho.

Thông thường ho do cảm cúm, nhiễm lạnh thường khỏi sau ba tuần. Các cách như uống trà mật ong hoặc thuốc có thể giảm ho. Trường hợp ho dai dẳng (8 tuần ở người lớn, 4 tuần ở trẻ em) không khỏi thường do nhiều nguyên nhân.

Hút thuốc

Các hóa chất trong khói thuốc lá có thể kích ứng cổ họng, dẫn đến ho mạn tính. Thói quen hút thuốc cũng có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng của các vấn đề khác gây ho như hen suyễn và nhiễm trùng đường hô hấp.

Ho do hút thuốc có thể là một trong những dấu hiệu sớm của các vấn đề sức khỏe như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Mỗi người không nên tiếp xúc với khói thuốc lá để bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Viêm phổi

Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng phổi do virus, nấm hoặc vi khuẩn gây ra. Bệnh có thể dẫn đến ho khan hoặc ho có đờm xanh, vàng hoặc máu. Cùng với ho, các triệu chứng khác có thể gặp của viêm phổi bao gồm sốt, đổ mồ hôi và khó thở.

Bệnh lao

Lao là bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, chủ yếu ảnh hưởng đến phổi. Ho kéo dài hơn ba tuần, có đờm, máu là dấu hiệu cảnh báo bệnh. Các triệu chứng khác của bệnh lao bao gồm đau ngực, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, sốt, đổ mồ hôi đêm, ớn lạnh, chán ăn. Ngoài phổi, bệnh lao cũng có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể như thận, cột sống hoặc não.

Ung thư phổi

Ung thư phổi thường dẫn đến ho dai dẳng. Ngoài ho, bệnh nhân ung thư phổi còn đau ngực, thở khò khè, khó thở hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Một số người không có bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi ung thư tiến triển. Nếu ho lâu ngày không khỏi, người bệnh nên đến bác sĩ khám.

Bệnh tim

Ho dai dẳng cũng là dấu hiệu sớm của suy tim, xảy ra khi khả năng bơm máu hiệu quả của tim bị giảm, dẫn đến tích tụ dịch trong phổi (được gọi là phù phổi). Sự tích tụ dịch này làm tăng áp lực trong các tĩnh mạch phổi, gây khó thở, kích hoạt phản xạ ho bảo vệ để làm sạch đường thở. Cơn ho này thường tạo ra đờm có bọt hoặc lẫn máu dễ nhầm lẫn với nhiễm trùng đường hô hấp, làm chậm trễ việc chẩn đoán, điều trị đúng cách.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)