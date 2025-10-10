Vì sao nên dùng gừng và mật ong khi ho, cảm lạnh?

Gừng kết hợp cùng mật ong giúp giảm ho và nghẹt mũi, tăng cường hệ miễn dịch để chống lại bệnh.

Tác dụng kháng khuẩn tự nhiên

Cả gừng và mật ong đều có chứa các hợp chất chống vi khuẩn, virus. Gừng có gingerol - hoạt chất sinh học có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn mạnh mẽ. Mật ong có enzyme tự nhiên và chất chống oxy hóa góp phần ức chế sự hình thành của vi khuẩn. Kết hợp hai thực phẩm này với nhau hỗ trợ điều trị những bệnh nhiễm trùng gây ra triệu chứng cảm lạnh, ho.

Giảm đau họng

Mật ong hỗ trợ đẩy lùi cơn đau họng bằng cách làm dịu kích ứng. Gừng hoạt động như chất long đờm tự nhiên, làm loãng chất nhầy và sạch đường hô hấp. Kết hợp hai nguyên liệu này với nhau có tác dụng giảm ho khan, nghẹt mũi, bớt cảm giác khó chịu do viêm họng gây ra.

Tăng cường miễn dịch

Gừng tăng cường chức năng miễn dịch bằng cách kích thích tuần hoàn, tăng sức đề kháng của cơ thể với các bệnh nhiễm trùng. Mật ong cung cấp chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương.

Giảm viêm và tắc nghẽn

Đặc tính kháng viêm của gừng góp phần giảm sưng ở cổ họng và đường mũi, nhờ đó đẩy lùi nghẹt mũi, áp lực xoang. Kết hợp với đặc tính làm dịu của mật ong, gừng giúp thông thoáng đường thở, giảm kích ứng.

Gừng kết hợp cùng mật ong giúp giảm ho. Ảnh được tạo bởi AI

Ngủ ngon, phục hồi cơ thể

Ho và nghẹt mũi thường làm gián đoạn giấc ngủ khi mắc bệnh. Tác dụng làm dịu của mật ong và tính ấm của gừng hỗ trợ cơ thể thư giãn, giảm ho về đêm, từ đó ngon giấc và cơ thể phục hồi nhanh hơn. Cả gừng và mật ong đều có đặc tính kháng viêm tự nhiên, thúc đẩy quá trình lành bệnh nhanh hơn.

Dưới đây là một số cách đơn giản kết hợp gừng và mật ong để giảm ho và cảm lạnh.

Trà gừng, mật ong: Nạo gừng tươi và đun sôi trong nước 5-10 phút. Lọc trà, thêm một thìa mật ong sau khi trà đã nguội bớt. Nhấp một ngụm nước ấp 2-3 lần một ngày để giảm đau.

Siro gừng mật ong: Trộn một thìa nước ép gừng xay với một thìa mật ong thô. Uống siro này 2-3 lần một ngày để làm dịu cổ họng và giảm ho.

Gừng sống với mật ong: Lấy những miếng gừng tươi nhỏ nhúng vào mật ong. Nhai hoặc ngậm chúng từ từ để làm dịu cơn kích ứng cổ họng và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Thông thường ho sẽ khỏi sau thời gian ngắn. Trường hợp ho kéo dài hơn 3 tuần, kèm đờm đặc màu vàng xanh, máu, sốt cao, khó thở, thở khò khè, đau ngực, mệt mỏi, sụt cân, người bệnh nên đi khám.

Lê Nguyễn (Theo Theo Times of India)