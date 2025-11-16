4 cách đơn giản phòng bệnh hô hấp mùa lạnh

Ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi khoa học, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, tiêm chủng đầy đủ góp phần phòng các bệnh hô hấp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngân, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết mùa lạnh là thời điểm thuận lợi cho virus đường hô hấp hoạt động mạnh. Không khí lạnh và khô khiến niêm mạc mũi họng co mạch, giảm lưu lượng máu, làm suy yếu cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Khi hệ miễn dịch suy giảm, chỉ cần nhiễm lạnh hoặc tiếp xúc với người đang mang mầm bệnh có nguy cơ bị viêm đường hô hấp. Chủ động phòng ngừa các bệnh hô hấp trong mùa lạnh rất cần thiết.

Duy trì thói quen vệ sinh tốt

Vệ sinh tốt là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ đường hô hấp trong mùa lạnh. Khi ho hoặc hắt hơi, nên che miệng và mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay để hạn chế phát tán giọt bắn ra môi trường. Sau đó, cần rửa tay sạch bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có cồn nếu không thể rửa tay bằng nước. Không nên chạm tay lên mắt, mũi, miệng nhằm giảm nguy cơ đưa mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể.

Bác sĩ Ngân khám cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lối sống lành mạnh

Chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, tập thể dục nhẹ giúp cơ thể tăng sức đề kháng trong mùa lạnh, chống lại virus, vi khuẩn đường hô hấp. Khi xuất hiện các triệu chứng ho, sốt hoặc mệt mỏi, nên nghỉ ngơi tại nhà, giữ không gian sống thông thoáng, hạn chế lây bệnh cho người khác.

Đeo khẩu trang nơi công cộng

Đeo khẩu trang tại nơi đông người, trên phương tiện công cộng hoặc khi đến cơ sở y tế giúp hạn chế phát tán virus và vi khuẩn trong không khí, bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Theo dõi sức khỏe và tiêm chủng

Khi xuất hiện triệu chứng như ho khan kéo dài, khó thở, tức ngực hoặc sốt, người bệnh không nên tự ý dùng thuốc kháng sinh mà cần đến cơ sở y tế chuyên khoa hô hấp để khám. Tiêm vaccine phòng cúm, RSV, phế cầu... có thể giảm nguy cơ biến chứng bệnh hô hấp.

Thu Giang