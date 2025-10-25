4 biến chứng nguy hiểm của giãn phế quản

Giãn phế quản không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách có thể lan rộng, gây viêm phổi, ho ra máu, suy tim phải.

Giãn phế quản (Bronchiectasis) là tình trạng giãn không hồi phục một phần của cây phế quản, có thể xảy ra ở phế quản lớn trong khi phế quản nhỏ vẫn bình thường hoặc ngược lại. Dựa trên giải phẫu bệnh lý, bệnh được chia thành ba dạng chính gồm giãn phế quản hình túi, hình trụ và hình tràng hạt. Sự giãn nở này khiến cấu trúc phế quản bị biến dạng, giảm khả năng lưu thông khí và đào thải dịch nhầy, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm tái phát.

Theo TS.BS Phan Anh Thư, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bệnh được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ có thể kiểm soát, phục hồi tốt. Ngược lại, trường hợp phát hiện muộn hoặc điều trị không triệt để, ổ giãn có thể lan rộng, dẫn đến bội nhiễm và nhiều biến chứng nguy hiểm. Khi tổn thương kéo dài, phổi suy yếu dần, người bệnh dễ gặp các vấn đề nặng như suy hô hấp, suy tim phải, viêm phổi tái phát hoặc ho ra máu.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân giãn phế quản. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Suy hô hấp

Một trong những biến chứng nguy hiểm của giãn phế quản là suy hô hấp, tình trạng phổi không nhận đủ oxy hoặc tích tụ carbon dioxide, làm rối loạn trao đổi khí và giảm oxy máu. Người bệnh thường khó thở, mệt mỏi, da môi xanh tái, giảm khả năng vận động, gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày nếu không được điều trị kịp thời.

Suy tim phải

Tổn thương phổi kéo dài dẫn đến suy tim phải, tình trạng tâm thất phải suy yếu, không bơm đủ máu lên phổi để trao đổi oxy. Biến chứng này thường xuất hiện khi tâm thất trái mất khả năng bơm máu hiệu quả ra toàn cơ thể, khiến áp lực dồn ngược lên tim phải, hệ tuần hoàn phổi.

Viêm phổi

Viêm phổi tái phát là một trong những biến chứng thường gặp của giãn phế quản. Đây là tình trạng viêm nhiễm nhu mô phổi bao gồm phế nang, túi phế nang, ống phế nang, tổ chức liên kết khe kẽ, tiểu phế quản tận cùng. Khi các phế nang và đường dẫn khí chứa đầy dịch hoặc mủ, người bệnh có thể ho đờm, sốt, ớn lạnh và khó thở. Tình trạng này thường do vi khuẩn, virus hoặc nấm gây ra. Mỗi đợt tái phát khiến mô phổi tổn thương nặng hơn, làm bệnh tiến triển dai dẳng và khó điều trị.

Ho ra máu

Biến chứng ho ra máu có thể đe dọa tính mạng. Khi mạch máu trong thành phế quản bị giãn vỡ, người bệnh ho ra máu lượng lớn, nguy cơ ngạt thở hoặc mất máu cấp. Đây là tình huống cấp cứu cần xử trí ngay tại cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp.

Để phòng ngừa biến chứng, người bệnh nên điều trị triệt để các bệnh lý hô hấp nền, giữ vệ sinh đường thở, tránh khói thuốc, luyện tập hít thở đều và tái khám định kỳ. Bác sĩ Thư khuyến cáo không nên chủ quan với các triệu chứng ho kéo dài hoặc khạc đờm nhiều, bởi đó có thể là dấu hiệu của giãn phế quản tiến triển.

Thu Giang