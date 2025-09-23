Ho ra máu do nhiễm nấm phổi

Hà NộiÔng Huệ, 70 tuổi, ho ra máu tái phát nhiều lần, bác sĩ chẩn đoán nhiễm nấm phổi.

Ngày 23/9, ThS.BS Phùng Thị Thơm, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết ông Huệ bị viêm thùy trên phổi trái, chảy máu vào phế nang, giãn phế quản, giãn phế nang phổi, có nhiều dải nấm sợi trong dịch phế quản. Bác sĩ sử dụng thuốc kháng nấm theo đường truyền tĩnh mạch nhưng bệnh nhân không giảm ho máu.

Ho ra máu nhiều thường liên quan tới bất thường về dị dạng mạch hay vỡ các điểm giãn động mạch phế quản nhưng không phát hiện thấy bất thường trên phim chụp. Ông Huệ từng ba lần được can thiệp đặt stent mạch vành do nhồi máu cơ tim, nhiều bệnh nền như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường, tăng huyết áp, khó tiến hành can thiệp nút mạch hay phẫu thuật để cầm máu.

Bác sĩ ưu tiên điều trị cho ông bằng thuốc kháng nấm, thuốc cầm máu và ngừng thuốc ngưng tập tiểu cầu nhằm ngăn ho ra máu. Sau vài ngày ổn định, ông lại ho ra khoảng 100 ml máu tươi, có thể gây ngạt thở, suy hô hấp cấp và tử vong. Người bệnh được hỗ trợ thở oxy, dùng morphine nhằm cầm máu cấp cứu.

Bác sĩ thực hiện nút mạch cho ông Huệ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa lần hai, quyết định thực hiện phương pháp ít xâm lấn là nút tắc động mạch phế quản cấp máu vùng tổn thương phổi dù tiên lượng thủ thuật khó khăn. Sau can thiệp thành công, bệnh nhân giảm đau ngực, không còn ho máu tái phát, sử dụng lại thuốc chống ngưng tập tiểu cầu để tránh tái tắc hẹp stent mạch vành. Sau hai tuần theo dõi và điều trị tích cực, bệnh nhân xuất viện, duy trì thuốc điều trị các bệnh lý nền. Bác sĩ tư vấn người bệnh bỏ thuốc lá và tiêm phòng vaccine cúm, phế cầu, ho gà nhằm hạn chế nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp. Hiện, ông khỏe mạnh, tăng cân tốt.

Nấm phổi là bệnh nhiễm trùng phổi ít gặp ở người bình thường có sức đề kháng tốt. Bệnh hay gặp ở người suy giảm miễn dịch, già yếu, mắc bệnh mạn tính lâu ngày.

Ông Huệ tái khám với bác sĩ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thơm cho hay ông Huệ là trường hợp điển hình bị nấm phổi phát hiện muộn. Bên cạnh tuổi tác cao, hút thuốc lá nhiều năm là nguyên nhân gây tổn thương mạn tính đường hô hấp, phá hủy cấu trúc phổi và làm suy yếu cơ chế bảo vệ của phổi. Ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD kèm giãn phế quản, nhu mô phổi có tình trạng viêm mạn tính, hàng rào miễn dịch bảo vệ của phổi bị suy giảm, tạo môi trường thuận lợi cho nấm như aspergillus cư trú và phát triển. Khi đó, nguy cơ nấm phổi xâm nhập tăng lên, kéo theo biến chứng nguy hiểm là ho máu do sợi nấm sinh sôi làm ăn mòn mạch máu, nhu mô phổi gây chảy máu trong phổi.

Triệu chứng của bệnh dễ nhầm với lao phổi, viêm phổi hoặc ung thư phổi. Nhiều người bệnh chỉ phát hiện khi bệnh diễn tiến nặng, nấm phá hủy nhu mô phổi và mạch máu. Bác sĩ Thơm khuyến cáo nhóm nguy cơ như người từng mắc lao, giãn phế quản, bệnh phổi mạn tính hay suy giảm miễn dịch... nên khám định kỳ 6-12 tháng một lần. Chụp phổi và xét nghiệm khi có triệu chứng bất thường. Khi có tình trạng ho ra máu cần đi kiểm tra ngay để phát hiện nấm phổi hoặc bệnh phổi nguy hiểm khác.

