Viêm phế quản mạn tính có lây không?

Chồng tôi bị viêm phế quản mạn tính, ho dai dẳng kéo dài, kèm đàm. Bệnh này có nguy hiểm và lây không? (Liên Anh, Đồng Nai)

Trả lời:

Viêm phế quản là tình trạng viêm nhiễm ở lớp niêm mạc của ống phế quản. Bệnh được phân thành hai loại là viêm phế quản cấp tính và mạn tính. Nguyên nhân chính do nhiễm virus. Ngoài ra, bệnh cũng có thể phát sinh do vi khuẩn gây nhiễm trùng hoặc tiếp xúc với các chất kích thích phổi như khói thuốc, bụi và ô nhiễm không khí.

Những triệu chứng thường gặp ở người bệnh viêm phế quản bao gồm ho dai dẳng, ho có thể kèm theo máu, khạc đờm (màu trắng, vàng hoặc xanh lá cây), cảm giác mệt mỏi, sốt, ớn lạnh, khó thở hoặc tức ngực. Người bệnh viêm phế quản cấp tính có thể xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh như nhức đầu nhẹ hoặc đau nhức cơ thể, các cơn ho kéo dài khoảng vài tuần sau khi triệu chứng viêm đã giảm.

Bác sĩ Thanh Phong khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm phế quản mạn tính thường là kết quả của sự tái lại viêm niêm mạc phế quản trong thời gian dài. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường ho, khạc đờm kéo dài, các triệu chứng có thể tăng dần theo thời gian. Bệnh tiến triển gây viêm, tăng tiết chất nhầy dẫn đến tắc nghẽn đường thở. Khi niêm mạc phế quản bị tổn thương và có nhiều đờm tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn hoặc virus phát triển, dẫn đến đợt cấp tính (bùng phát), tăng nguy cơ nhiễm trùng hô hấp cấp tính.

Viêm phế quản có lây hay không phụ thuộc vào loại mà người bệnh mắc phải. Nếu là viêm phế quản cấp tính có thể lây lan do sự hiện diện của virus trong dịch nhầy và đờm hoặc giọt bắn của người mắc bệnh. Trong khi đó, viêm phế quản mạn tính không có khả năng lây nhiễm.

Viêm phế quản cấp tính có khả năng lây truyền từ người này sang người khác và tấn công vào trong đường hô hấp, nhất là những người có hệ miễn dịch suy yếu như trẻ em, người già, bệnh nhân hen suyễn, đái tháo đường, suy thận mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính...

Viêm phế quản mạn tính tuy không lây nhiễm nhưng đường thở của người bệnh bị viêm kéo dài. Điều này dẫn đến các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và biến chứng nghiêm trọng khác như suy hô hấp, suy tim phải, nhiễm trùng hô hấp, viêm phổi, áp xe phổi, tăng nguy cơ ung thư phổi, ung thư phế quản... nếu không điều trị kịp thời, đúng cách.

Các phương pháp điều trị viêm phế quản mạn tính bao gồm dùng thuốc, vật lý trị liệu hô hấp, liệu pháp oxy khi có dấu hiệu suy hô hấp. Đồng thời người bệnh cần bỏ thuốc lá, tránh tiếp xúc với chất kích thích. Mục tiêu điều trị là giúp kiểm soát triệu chứng, làm chậm tiến triển bệnh, ngăn ngừa các đợt cấp nguy hiểm.

Chồng bạn nên khám và tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Anh nên tập thể dục đều đặn, tránh xa khói bụi, môi trường ô nhiễm, khói thuốc, hạn chế đến nơi đông người trong mùa cúm, tiêm phòng virus hợp bào hô hấp (RVS), các bệnh cúm, phế cầu...

BS.CKII Mã Thanh Phong

Trưởng Đơn vị Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM