10 biến chứng thường gặp do viêm gan

Viêm gan tiến triển, không được điều trị hiệu quả có thể dẫn đến xơ gan, suy gan, ung thư gan, bệnh não gan, viêm cầu thận.

Viêm gan là bệnh lý thường gặp do nhiều nguyên nhân gây ra trong đó có virus. Viêm gan do virus bao gồm viêm gan A, B, C, D, E, nếu không được điều trị kịp thời có thể biến chứng thành xơ gan, suy gan, ung thư gan.... Một số biến chứng của viêm gan có thể ngăn ngừa. Theo Very Well Health, nếu bạn bị viêm gan thì nên lưu ý các biến chứng dưới đây.

Xơ hóa

Một trong những biến chứng phổ biến nhất của viêm gan mạn tính là xơ hóa (mô gan bị tổn thương và có sẹo). Trong trường hợp bị xơ hóa, gan bị tổn thương do viêm liên tục, tạo ra các mô sẹo. Các mô sẹo này khiến gan không thể hoạt động như trước đây. Tuy nhiên, nếu tình trạng xơ hóa được kiểm soát kịp thời và chỉ giới hạn ở một phần nhỏ của gan thì phần còn lại của cơ quan này vẫn có thể hoạt động bình thường. Nếu xơ hóa phát triển và lan rộng hơn sẽ trở thành xơ gan.

Xơ gan

Xơ hóa lan rộng gây xơ gan. Viêm gan B, C và viêm gan do rượu có thể gây ra xơ gan, bệnh gan nhiễm mỡ và các tình trạng liên quan đến gan khác. Sẹo do xơ gan thường không thể phục hồi. Trong những trường hợp nghiêm trọng có thể cần phải ghép gan.

Hình ảnh mô tả gan khỏe mạnh đến bị tổn thương. Ảnh: Freepik

Ung thư gan

Xơ gan có thể dẫn đến ung thư gan. Ung thư gan trong trường hợp này thường gặp là ung thư biểu mô tế bào gan và ung thư biểu mô đường mật. Ung thư biểu mô tế bào gan khởi phát từ gan, thường xảy ra ở bệnh nhân xơ gan và phổ biến ở các khu vực có lây nhiễm virus viêm gan B, C lan rộng. Ung thư biểu mô đường mật là một khối u ác tính nguyên phát của hệ thống đường mật, bắt nguồn từ các tế bào biểu mô ống mật.

Suy gan

Suy gan là biến chứng nghiêm trọng nhưng không phổ biến của bệnh viêm gan. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến suy gan nhưng nhìn chung suy gan là do gan bị tổn thương đến mức không thể đáp ứng được nhu cầu của cơ thể. Nếu gan bị suy yếu đến mức không còn hoạt động có thể dẫn đến tử vong.

Viêm cầu thận

Viêm cầu thận là một rối loạn thận do viêm thường liên quan đến phản ứng miễn dịch. Nó có thể gặp ở những người bị nhiễm viêm gan B và viêm gan C mạn tính. Nếu không điều trị, tình trạng viêm có thể tiến triển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thận.

Bệnh não gan

Mất chức năng gan nghiêm trọng chẳng hạn như suy gan, có thể tạo ra sự tích tụ chất độc trong máu gây cản trở chức năng não. Tình trạng này được gọi là bệnh não gan, gây ra các vấn đề về tâm thần như lú lẫn, hôn mê... Mặc dù có thể hồi phục trong giai đoạn đầu nhưng bệnh não gan tiến triển là tình trạng nghiêm trọng và thường dẫn đến tử vong.

Đồng nhiễm virus

Một biến chứng thách thức khác của bệnh viêm gan virus là khả năng bị nhiễm trùng hai loại virus cùng một lúc. Viêm gan làm cho hệ thống miễn dịch khó tấn công các loại virus khác hơn. Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) là một bệnh đồng nhiễm phổ biến đối với những người bị viêm gan. Do đó, nếu bạn bị viêm gan thì phải luôn đề phòng lây nhiễm HIV. Đồng nhiễm với các virus viêm gan khác cũng rất phổ biến. Viêm gan A và B có thể phòng ngừa bằng cách tiêm chủng.

Tăng áp lực tĩnh mạch cửa

Một trong những chức năng quan trọng của gan là lọc máu. Tuy nhiên, xơ gan và các vấn đề khác có thể cản trở hệ thống tuần hoàn của gan, gây tắc nghẽn. Máu từ hệ thống tiêu hóa không thể trở lại gan và áp lực tăng lên, tạo ra một tình trạng gọi là tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Đây là một biến chứng nghiêm trọng và có thể gây tử vong.

Porphyria

Porphyria là một nhóm các rối loạn máu di truyền hiếm gặp đặc trưng bởi việc không có khả năng tạo ra phân tử heme đúng cách. Một loại porphyria được gọi là porphyria cutanea tarda, dẫn đến phồng rộp tay và mặt; là một biến chứng hiếm gặp của nhiễm trùng viêm gan C mạn tính.

Chứng cryoglobulin huyết

Chứng cryoglobulin huyết (cryoglobulinemia) là bệnh không phổ biến do bất thường protein làm tắc nghẽn các mạch máu nhỏ. Chứng cryoglobulin huyết thường gặp ở những người bị nhiễm viêm gan B, C mạn tính, có thể dẫn đến các vấn đề về lưu thông máu.

Kim Uyên

(Theo Very Well Health)