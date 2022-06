Gan nhiễm mỡ có gây ung thư?

Quá nhiều chất béo tích tụ trong gan gây ra các vấn đề về sức khỏe, có thể dẫn đến tình trạng viêm gan, xơ gan, ung thư gan… do gan nhiễm mỡ.

Nguy cơ ung thư do gan nhiễm mỡ

Theo BS.CKI Huỳnh Văn Trung, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chất béo thường tích tụ ở gan. Trong gan của một người trưởng thành có khoảng 2-4% chất béo. Khi thành phần này chiếm trên 5% trọng lượng gan được xem là đã nhiễm mỡ. Bệnh có xu hướng gia tăng khi mà tần suất dân số lạm dụng rượu bia, béo phì và bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu càng tăng.

Gan nhiễm mỡ có thể do rượu cũng có thể không do rượu. Những người béo phì, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, vòng bụng to là những yếu tố nguy cơ gây gan nhiễm mỡ dù không sử dụng rượu bia.

Bác sĩ Trung chia sẻ thêm, gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng. Nhưng nếu quá nhiều chất béo tích tụ lâu dài trong gan có thể dẫn đến tổn thương gan. Quá trình này tiến triển qua các giai đoạn từ gan nhiễm mỡ đơn thuần không triệu chứng đến bệnh gan nhiễm mỡ với tăng men gan, dần dần diễn tiến thành viêm gan nhiễm mỡ và cuối cùng ở mức độ nặng hơn có thể dẫn đến xơ gan nhiễm mỡ và ung thư gan do gan nhiễm mỡ.

Tỷ lệ ung thư gan ở bệnh nhân bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có xơ gan hàng năm chiếm hơn 1,5% cho nên cần theo dõi sát biến chứng nghiêm trọng này, nhất là ở bệnh nhân bệnh gan nhiễm mỡ đã có xơ gan.

Hình ảnh mô tả quá trình tổn thương gan từ gan khỏe mạnh, gan nhiễm mỡ, sẹo gan, xơ gan và ung thư gan. Ảnh: Shutterstock

Người bị gan nhiễm mỡ có viêm gan hoặc xơ gan có thể có các triệu chứng như: đau hạ sườn phải, chán ăn, sụt cân, mệt mỏi, mẩn ngứa, dễ bị bầm tím hoặc chảy máu, sưng chân, nước tiểu sẫm màu...

"Gan là cơ quan nội tạng lớn thứ hai và đóng vai trò rất quan trọng với cơ thể. Nếu gan nhiễm mỡ nặng dẫn đến những tổn thương gan vĩnh viễn, không thể phục hồi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Việc điều trị chỉ giúp cải thiện triệu chứng, kéo dài sự sống, không chữa khỏi hoàn toàn nên dự phòng gan nhiễm mỡ rất quan trọng", bác sĩ Huỳnh Trung cho hay.

Ngăn ngừa gan nhiễm mỡ

Chất béo dư thừa tích tụ trong các tế bào gan gây ra tình trạng nhiễm mỡ. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là rượu bia. Một nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ đã phát hiện ra rằng, mỗi ngày nam giới tiêu thụ 40-80 ml rượu và phụ nữ là 20-40 ml rượu trong 10-12 năm có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ nặng hơn người khác.

Rượu bia làm xáo trộn quá trình trao đổi chất trong gan. Các sản phẩm chuyển hóa này liên kết với axit béo khiến cho gan không đào thải được chất béo và tích tụ lại. Với người không tiêu thụ quá nhiều rượu bia, gan nhiễm mỡ liên quan đến các yếu tố nguy cơ như béo phì, đái tháo đường, người mắc hội chứng chuyển hóa...

Bác sĩ Trung chia sẻ thêm, khoảng 15-30% người uống rượu nhiều, kéo dài có biến chứng xơ gan. Bệnh nhân xơ gan giai đoạn đầu do rượu có khoảng 90% trường hợp sống trên 5 năm nếu ngưng rượu và dưới 70% nếu còn uống. Tỷ lệ sống trên 5 năm nếu ngưng rượu hoặc còn uống ở bệnh nhân xơ gan giai đoạn trễ lần lượt là 60% và dưới 30%. Vì vậy, ngưng rượu ở những người xơ gan do rượu có ý nghĩa rất quan trọng trong tiên lượng lâu dài.

Bác sĩ Huỳnh Văn Trung tư vấn về việc chăm sóc sức khỏe gan tại Bệnh viện Đa khoaTâm Anh. Ảnh: Anh Thái

Để ngăn ngừa nguy cơ gan nhiễm mỡ, bác sĩ Trung khuyến cáo mọi người nên hạn chế hoặc kiêng hẳn rượu bia; kiểm soát cân nặng; xây dựng chế độ dinh dưỡng ít chất béo bão hòa và carbohydrate tinh chế; quản lý lượng đường trong máu và cholesterol. Mỗi ngày nên vận động ít nhất 30 phút và tối thiểu là 5 ngày mỗi tuần. Nếu có các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, máu nhiễm mỡ thì bệnh nhân nên tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Các bệnh viêm gan do virus dễ làm gan bị tổn thương. Tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan A và viêm gan B, thường xuyên tầm soát viêm gan C là cách bảo vệ gan.

Bác sĩ Trung chia sẻ thêm, gan nhiễm mỡ thường không phải là bệnh lý cấp tính, không đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh. Nhưng người bệnh cần phát hiện và điều chỉnh kịp thời, đúng phác đồ để tránh biến chứng về sau. Những bệnh nhân gan nhiễm mỡ có bệnh lý nền cần phải điều trị kết hợp để tránh bệnh tiến triển nhanh.

Anh Thái