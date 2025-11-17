Xương cá găm vào phế quản gây khó thở

TP HCMÔng Hiển, 63 tuổi, ho khan, đau ngực, khó thở, bác sĩ chụp CT xác định dị vật sắc nhọn hai đầu đâm vào phế quản, nội soi lấy ra mảnh xương cá.

Ngày 17/11, tiến sĩ, bác sĩ Đặng Thị Mai Khuê, Phó khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết dị vật hình rẻ quạt, kích thước 2 cm, ghim trong lòng phế quản chính bên trái, gây tắc hẹp lòng phế quản. Đây là nguyên nhân khiến đường dẫn khí từ khí quản vào phổi của người bệnh bị cản trở gây khó thở, đau ngực, ho khan kéo dài.

Chụp CT cho thấy dị vật kẹt ở phế quản trái (mũi tên vàng). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Hiển nhớ lại cách đây 5 tuần ông ăn lẩu cá tầm, bị sặc, không đau, sau khi khạc không còn thấy vướng cổ.

Theo bác sĩ Khuê, dị vật găm vào phế quản lâu ngày có thể gây ra các biến chứng như viêm phổi, xẹp phổi, áp xe phổi do ứ đọng dịch nhầy, tràn khí màng phổi, hoại tử, xơ hóa vùng phổi. Dị vật có thể tạo ra đường rò giữa phế quản với thực quản hoặc các mạch máu gây ho sặc khi nuốt thức ăn, tăng nguy cơ nhiễm trùng máu hoặc ho ra máu, giãn phế quản.

Bác sĩ nội soi gây mê lấy dị vật cho người bệnh bằng hệ thống nội soi với công nghệ dải tần ánh sáng, cung cấp hình ảnh sắc nét để thao tác nhanh, chuẩn xác.

Bác sĩ Khuê nội soi gắp dị vật cho ông Hiển. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau can thiệp, ông Hiển không đau, hết khó thở, tức ngực, được xuất viện sau 3 ngày.

Hóc dị vật đường thở là tai nạn phổ biến. Dị vật thường gặp là xương gà, xương vịt, các loại hạt (bắp, bí, hướng dương, dưa), các mảnh thức ăn cứng như vỏ trứng, vỏ tôm cua, vỏ thuốc, khuy áo, ghim bấm...

Phòng ngừa hóc dị vật bằng cách tránh nói chuyện, cười đùa quá nhiều hoặc xem điện thoại trong lúc ăn. Loại bỏ xương cá, xương gà, vật cứng khỏi thức ăn trước khi ăn. Khi có triệu chứng hoặc nghi ngờ hóc dị vật trong đường thở, người bệnh nên đi khám.

Quyên Phan