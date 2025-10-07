TP HCMBà Vân, 66 tuổi, ba lần nôn ra máu kèm đi tiêu phân đen, bác sĩ phát hiện túi thừa tá tràng xuất huyết.

Kết quả xét nghiệm của bà Vân cho thấy thiếu máu mức độ trung bình nặng. Nội soi dạ dày ghi nhận ở tá tràng D2 có một túi thừa, kích thước 20 mm, trong túi thừa có một ổ loét 10 mm đang chảy máu, bác sĩ dùng clip để cầm máu.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Khánh, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết xuất huyết ở vị trí D2 nằm khá sâu, khuất sau nếp niêm mạc. Tá tràng có hình chữ C ôm lấy đầu tụy, D2 là đoạn thứ hai, sau D1 nối tiếp với dạ dày, vị trí tá tràng xuống. Nhờ kỹ thuật đưa ống soi nghiêng, bác sĩ đưa ống soi phải vào sâu hơn bình thường, máy soi đi rất chậm, kèm bơm hơi, soi kỹ mới có thể phát hiện được ổ viêm loét (điểm xuất huyết) để loại bỏ.

Túi thừa là những túi nhỏ, phồng lên và nhô ra trong thành ruột, có thể xảy ra ở mọi vị trí từ thực quản đến đại tràng. Xuất huyết túi thừa tá tràng nếu không phát hiện và kẹp cầm máu kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như sốc mất máu, suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao. Bà Vân được theo dõi nội trú, truyền một đơn vị máu (250 ml), sức khỏe ổn định, hết đau bụng, không còn nôn ói, xuất viện sau ba ngày.

Bác sĩ Khánh nội soi dạ dày kẹp cầm máu cho bà Vân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tâm Anh

Triệu chứng chảy máu túi thừa giống với bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, viêm thực quản, viêm túi mật, hoặc các bệnh lý khác của đường tiêu hóa trên như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, đau bụng... Để chẩn đoán chính xác, bác sĩ cần khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như xét nghiệm máu, chụp X-quang, nội soi dạ dày.

Túi thừa thường xảy ra ở độ tuổi 40 trở lên, túi thừa không có triệu chứng thường không cần điều trị. Trong một số trường hợp, túi thừa bị viêm, nhiễm trùng, xuất huyết cần cấp cứu ngoại khoa, điều trị kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm. Nguyên nhân chính xác gây túi thừa chưa được xác định, nhưng một số yếu tố làm tăng nguy cơ gồm tuổi tác (sau tuổi 50), chế độ ăn uống mất cân bằng, ăn nhiều thịt đỏ nhưng lại thiếu chất xơ, ít vận động, thừa cân béo phì hoặc có thể do yếu tố di truyền...

Nếu túi thừa bị viêm nhẹ chỉ cần điều trị ngoại trú với kháng sinh, kháng viêm bằng đường uống. Túi thừa nhiễm trùng, viêm nhiễm lan tỏa hay tụ dịch quanh túi thừa cần được tiêm truyền tĩnh mạch, nội soi kẹp clip giúp cầm máu ngay nếu có biến chứng xuất huyết tiêu hóa. Khi có các triệu chứng nghi ngờ, người bệnh nên khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa giúp tầm soát, phát hiện và điều trị sớm.

Quyên Phan

*Tên người bệnh đã được thay đổi