Vừa ăn vừa làm việc có dễ tăng cân?

Gần đây tôi tăng cân nhanh, dạ dày hay đau, có phải do thói quen vừa làm việc vừa ăn không? (Văn Tùng, Đồng Nai)

Trả lời:

Vừa ăn vừa làm việc hoặc xem thiết bị điện tử là thói quen xấu, có hại cho sức khỏe. Hệ thần kinh điều phối dạ dày tiết ra hormone tạo cảm giác ngon miệng và men tiêu hóa giúp dễ nuốt, tốt do dạ dày. Nếu vừa ăn vừa làm việc, một phần lớn máu được đưa về não nên không thể hỗ trợ dạ dày tiêu hóa tốt thức ăn. Lúc này, thức ăn lâu tiêu hóa sẽ tồn đọng, tạo môi trường cho các loại vi khuẩn sinh sôi, gây bệnh cho dạ dày và ruột như viêm dạ dày, viêm ruột.

Thói quen này làm giảm vị giác lẫn độ ngon miệng của món ăn. Không tập trung lúc ăn còn giảm tiết axit ở dạ dày khiến cơ thể khó hấp thụ dinh dưỡng hơn. Quá tập trung vào màn hình khiến bạn không kiểm soát lượng thức ăn đưa vào cơ thể. Lúc này, não nhận được tín hiệu báo no chậm hơn, có xu hướng ăn nhiều hơn so với nhu cầu, dẫn đến tăng cân mất kiểm soát.

Vừa ăn vừa tập trung vào các thiết bị điện tử có hại cho sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Vừa ăn vừa tập trung vào màn hình làm việc làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn, mắt kém kèm một số vấn đề sức khỏe khác. Bạn nên tập trung vào bữa ăn, ăn chậm, nhai kỹ giúp thức ăn được nghiền nhuyễn, các enzyme tiêu hóa được kích thích tiết ra nhiều hơn, góp phần giảm nguy cơ đau dạ dày, viêm loét dạ dày do ăn nhanh. Thói quen ăn chậm giúp kiểm soát lượng calo nạp vào, tránh tăng cân.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Đình Mạnh Long

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM