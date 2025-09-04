Tăng cân khó kiểm soát do stress

TP HCMStress kéo dài khiến chị Thúy, 35 tuổi, tăng cân nhanh kèm mất ngủ, tim đập nhanh, sau ba tháng tích cực điều trị béo phì và đi bộ đã giảm 14 kg.

Chị Thúy tăng 20 kg sau khi sinh con. Áp lực công việc, căng thẳng sau ly hôn khiến chị muốn ăn để thư giãn, cân nặng tăng không kiểm soát. Khi sức khỏe giảm sút, mất ngủ kéo dài, khó thở, nhịp tim nhanh, vận động khó khăn, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Lúc này, chị nặng 89 kg, cao 1,64 m, chỉ số BMI 33.1, béo phì ở mức cao nhất, mỡ nội tạng 221 cm2, gấp đôi ngưỡng an toàn. Chị có dấu hiệu rối loạn nhịp mức độ nhẹ, gan to, gan nhiễm mỡ độ 3, tiền đái tháo đường.

ThS.BS Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết lượng mỡ tích tụ quá nhiều ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng tim, khiến cơ quan này hoạt động nhiều hơn để cung cấp máu cho cơ thể lớn, lâu dài dẫn đến suy tim, xơ vữa động mạch và rối loạn nhịp tim. Lượng mỡ nội tạng của chị Thúy rất cao làm tăng tiết ra các cytokine và adipokine. Đây là các chất trung gian gây viêm, có thể gây viêm cơ tim, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống dẫn truyền điện tim, từ đó gây ra nhịp tim bất thường.

"Chị Thúy cần giảm 5-10% trọng lượng cơ thể để kiểm soát rối loạn nhịp tim, tránh bệnh tiến triển nặng", bác sĩ Trâm nói.

Chuyên viên dinh dưỡng tư vấn chế độ ăn giảm cân cho chị Thúy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trâm xây dựng liệu trình điều trị béo phì riêng biệt theo lịch sinh hoạt, làm việc của chị Thúy. Người bệnh sử dụng thuốc giảm cân song song điều chỉnh chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp với sức khỏe.

Chị Thúy lên thực đơn cho bữa ăn cả tuần, trong đó ưu tiên cá và giảm thịt đỏ, thịt chế biến sẵn. Gia đình chị dần chuyển cách chế biến từ chiên, xào sang hấp và luộc, tăng cường salad, rau và các loại canh trong mỗi bữa ăn. Những lúc thèm ăn, chị ăn sữa chua không đường, một số loại hạt hoặc uống sữa không đường thay vì bánh ngọt, chè, kem như trước. Để tránh mua đồ ăn nấu sẵn, chị đi bộ ra chợ mua bắp, khoai lang, thức ăn tươi về luộc ăn sáng hoặc làm bữa phụ, tự nấu cơm mang đi làm để không đặt đồ ăn mỗi trưa.

Từ ngày điều trị béo phì, chị dậy sớm hơn và đi bộ đến công ty, leo cầu thang thay vì đi thang máy. Buổi tối, chị dành khoảng 20 phút cùng mẹ và con gái ra công viên vận động.

Tuân thủ đúng liệu trình, chị giảm 5 kg sau một tháng. Đến tháng thứ ba điều trị, chị giảm 14 kg và đang tiếp tục liệu trình để đạt mục tiêu về 70 kg.

Đức Hạnh