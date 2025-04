TP HCMChị Nga, 25 tuổi, đau bụng âm ỉ, tiểu buốt một tháng nay, bác sĩ phát hiện vòng tránh thai xuyên qua tử cung và chui vào ổ bụng.

Kết quả chụp CT 1975 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận vòng tránh thai hình chữ T nằm không đúng vị trí, đâm xuyên thủng lớp cơ tử cung, chui vào bụng, nằm sát trên đáy bàng quang. Ngày 14/4, BS.CKII Lâm Hoàng Duy, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết vòng tránh thai có thời hạn sử dụng 5-10 năm tùy loại. Biến chứng vòng tránh thai đâm thủng tử cung, đi lạc vào ổ bụng ít gặp, phần lớn do phụ nữ ngừa thai nhưng quên không tháo ra. Vòng quá hạn 20-40 năm gây biến chứng.

Đây là lần đầu tiên bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận trường hợp vòng tránh thai chưa hết hạn sử dụng nhưng biến chứng xuyên tử cung đi vào bụng. "Nguyên nhân có thể do bệnh nhân đã đặt vòng sau hai tháng sinh con là quá sớm", bác sĩ Duy nói. Lúc này cơ tử cung còn khá mềm, nhão, thành tử cung mỏng và kích thước buồng tử cung lớn hơn bình thường làm tăng nguy cơ vòng bị di chuyển, tụt thấp hoặc dễ dàng đâm xuyên qua lớp cơ tử cung.

Bác sĩ Duy khuyến cáo phụ nữ sau sinh con khoảng 4-6 tháng mới nên đặt vòng ngừa thai. Tử cung co bóp hoặc do hoạt động thường ngày, tạo ra áp lực có thể đẩy chiếc vòng đâm xuyên qua thành tử cung. Vòng tránh thai sau đó có thể di chuyển tự do trong ổ bụng, gây tổn thương ruột, mạc nối. Trường hợp của chị Nga một đầu vòng cắm vào tử cung, đầu còn lại găm gần tới bàng quang, dễ gây nhiễm trùng tiểu dẫn đến tiểu buốt, tiểu rắt, nguy cơ nhiễm trùng, rò bàng quang - tử cung nếu không được xử lý kịp thời. Các bác sĩ phẫu thuật nội soi gắp vòng tránh thai, tránh gây tổn thương cho bàng quang và các cơ quan lân cận của người bệnh.

Bác sĩ Hoàng Duy (giữa) và êkíp phẫu thuật gắp vòng tránh thai cho chị Nga. Ảnh: Tuệ Diễm

Đặt vòng là phương pháp tránh thai an toàn, hiệu quả, song vẫn có một số trường hợp y văn thế giới ghi nhận biến chứng nghiêm trọng như xuyên vào ruột, bàng quang, vùng khác ở bụng, tĩnh mạch chậu, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết. Phụ nữ cũng có thể gặp tác dụng phụ như dị ứng vòng, lệch hoặc đứt dây, nhiễm trùng.

Sau khi đặt vòng, cần tái khám, kiểm tra vòng theo lịch hẹn, khám ngay khi có triệu chứng như đau bụng dưới dữ dội hoặc kéo dài, ra máu âm đạo bất thường, đau khi quan hệ tình dục, sốt, khí hư có mùi hôi.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi