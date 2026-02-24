Vôi hóa gan ở tuổi 20

TP HCMAnh Hải, 20 tuổi, béo phì gần 10 năm, nay bác sĩ chẩn đoán gan nhiễm mỡ nặng, xuất hiện tình trạng vôi hóa gan.

Anh Hải đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám do chỉ số men gan hai tháng gần đây thường xuyên cao bất thường. Anh nặng 132 kg, béo phì mức độ nặng nhất với BMI 41, vòng bụng 150 cm, huyết áp cao, tiền đái tháo đường. Kết quả siêu âm cho thấy có nốt vôi ở hạ thùy gan phải, kích thước 7 mm.

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho rằng mỡ dư thừa tích tụ kéo dài thúc đẩy tình trạng viêm, rối loạn chuyển hóa với anh Hải, gây gan nhiễm mỡ kéo dài, men gan cao, tổn thương gan.

Bác sĩ siêu âm cho anh Hải phát hiện tình trạng gan nhiễm mỡ, vôi hóa gan Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nốt vôi ở gan là dấu hiệu gan bị vôi hóa, một trong những tổn thương gan mạn tính nguy hiểm gây sẹo. Theo bác sĩ Hoàng, nốt này xuất hiện do nhiều nguyên nhân như viêm gan, sử dụng thuốc hoặc do gan nhiễm mỡ lâu ngày, uống nhiều rượu bia, chất kích thích, rối loạn chức năng gan.

Bác sĩ chỉ định anh Hải giảm cân để giảm lượng mỡ tích tụ trong gan, ngăn nốt vôi hóa phát triển. Người bệnh dùng thuốc uống thải mỡ và thuốc tiêm điều trị béo phì để giảm cảm giác đói, hạn chế nạp năng lượng đồng thời bỏ rượu bia.

Chuyên viên dinh dưỡng tư vấn cho anh Hải chế độ ăn bảo vệ gan như bổ sung ăn rau xanh, hoa quả. Ưu tiên thịt trắng như cá hoặc thịt gà, hạn chế thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao, gồm nội tạng động vật, các loại thịt có màu đỏ, uống đủ nước... Người bệnh cũng cần điều chỉnh lối sống, hạn chế ăn đêm, không ăn quá no, tránh thức quá khuya, góp phần giảm gánh nặng cho gan, hỗ trợ cơ quan này thải độc. Những ngày đầu điều trị, anh chuyển sang uống bia 0 độ cồn để bỏ bia dần dần, cố gắng ăn nhiều salad, rau củ quả, đi bộ một giờ mỗi ngày.

Chuyên viên y học vận động hướng dẫn cách tập luyện phù hợp cho anh Hải. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hai tháng, anh giảm 10 kg, chu vi vòng bụng xuống 10 cm. Kết quả siêu âm cho thấy nốt vôi hóa không tăng kích thước. Theo bác sĩ Hoàng, người bệnh phải giảm ít nhất 10-15% trọng lượng cơ thể, tức về mức 100 kg mới có thể cải thiện gan nhiễm mỡ.

Nốt vôi hóa trong gan ở mức độ nhỏ, chưa gây ra các triệu chứng rõ rệt thường không cần điều trị. Khi nốt vôi hóa phát triển có thể chèn ép lên mô gan cũng như các dây thần kinh, gây cảm giác đau nhức mỗi khi vận động mạnh, nguy cơ xơ gan. Triệu chứng phổ biến như sốt cao, co giật, vàng da, vàng mắt, rối loạn tiêu hóa.

Đức Hạnh