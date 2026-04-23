Vô sinh do lão hóa buồng trứng ở tuổi 31

TP HCMChị Châu, 31 tuổi, kết hôn ba năm chưa có con, rối loạn kinh nguyệt khiến da khô ráp, bác sĩ chẩn đoán vô sinh do lão hóa buồng trứng sớm.

Chị Châu đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám sau hai năm không có kinh nguyệt. Trước đó, chu kỳ của chị bị rối loạn, có thể kéo dài 2-3 tháng, thậm chí 6-7 tháng mới có kinh một lần.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ estrogen của người bệnh thấp, dưới 10 pmol/L (estrogen ở phụ nữ độ tuổi sinh sản 70-220 pmol/L). Chỉ số dự trữ buồng trứng AMH chỉ còn 0,9 ng/ml, thấp hơn khoảng 2-3 lần so với mức trung bình cùng tuổi. Số lượng nang noãn ít, buồng trứng lão hóa, gần cạn kiệt như người đã mãn kinh.

ThS.BS Nguyễn Thị Kim Tuyền, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết chị Châu có nguy cơ vô sinh cao, khả năng thụ thai tự nhiên thấp do chức năng của buồng trứng suy giảm mạnh.

Bác sĩ Tuyền tư vấn điều trị cho chị Châu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thông thường, lão hóa buồng trứng xảy ra từ giai đoạn mãn kinh của phụ nữ (41-55 tuổi). Tuy nhiên, nhiều trường hợp suy buồng trứng sớm, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Ngoài nguyên nhân do di truyền, bệnh tự miễn, lão hóa buồng trứng sớm có liên quan đến yếu tố lối sống.

Chị Châu cho biết đã kiêng cơm, tinh bột gần ba năm, chỉ ăn rau củ vì sợ "tinh bột làm tăng insulin, hại buồng trứng".

Bác sĩ Tuyền giải thích loại bỏ hoàn toàn tinh bột để giảm insulin và bảo vệ buồng trứng là thông tin không chính xác. Khi cơ thể không nhận đa dạng các nhóm chất dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng và hormone, trong đó có hormone buồng trứng. Cơ quan này không được nuôi dưỡng tốt trong thời gian dài đẩy nhanh tốc độ thoái hóa, suy giảm chức năng.

Insulin là hormone thiết yếu giúp cơ thể duy trì sự sống. Sau mỗi bữa ăn, insulin được tiết ra để đưa glucose vào tế bào, nuôi dưỡng não, cơ bắp, tử cung và cả buồng trứng. Tăng insulin sau bữa ăn là phản ứng sinh lý bình thường và cần thiết. Người béo phì hoặc tiền tiểu đường bị kháng insulin mạn tính mới cần hạn chế tinh bột để ngăn insulin tăng cao tác động tiêu cực đến buồng trứng.

Cắt bỏ hoàn toàn tinh bột còn khiến cơ thể thiếu hụt insulin dễ gây ức chế vùng hạ đồi (nơi điều hòa nội tiết sinh sản) dẫn đến ngừng rụng trứng, giảm khả năng thụ thai.

Bác sĩ khuyên chị Châu bỏ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt thay vào đó nên ăn uống đủ chất đồng thời điều trị liệu pháp thay thế hormone để cải thiện nồng độ estrogen. Hiện, chưa có phương pháp chữa trị hiệu quả tình trạng lão hóa buồng trứng sớm. "Nếu muốn có con, chị Châu cần được hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm", bác sĩ Tuyền nói.

Bạch Dương

*Tên người bệnh đã được thay đổi