Vỡ khối u gan lớn gây tràn máu ổ bụng

TP HCMNam bệnh nhân có khối u gan 10 cm, bị vỡ gây tràn khoảng 400 ml máu ổ bụng, vừa được can thiệp cấp cứu thành công.

Sau can thiệp nội mạch một ngày, anh Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, Vũng Tàu) tỉnh táo, giảm đau bụng, có thể ăn uống bình thường, dự kiến xuất viện sau 2, 3 ngày.

Trước đó (ngày 20/9), anh Kiên đến bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cấp cứu do đau bụng dữ dội. Kết quả siêu âm và chụp CT bụng cho thấy bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào gan, khối u lớn đã vỡ gây tràn máu ổ bụng. BS.CKI Dương Đình Hoàn (Đơn vị hình ảnh học can thiệp, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp) nhân định nguy cơ khối u vỡ lần hai rất cao. Một khi vỡ lại thì nguy hiểm đến tính mạng do mất máu gây tụt huyết áp.

"Ung thư gan vỡ cần cấp cứu kịp thời, nếu không được điều trị tích cực, khối u có thể vỡ tiếp gây mất máu trầm trọng và có thể dẫn đến tử vong", bác sĩ Hoàn cho biết.

Đánh giá tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ can thiệp nội mạch nhằm tắc mạch máu nuôi u, cầm máu cho bệnh nhân kèm bơm hóa chất ngăn chặn khối u phát triển. Thủ thuật kéo dài trong 30 phút.

Hình ảnh tụ máu dưới gan (trái, vị trí mũi tên) và khối ung thư gan lớn trên CT bụng bệnh nhân (phải). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân Kiên có tiền căn viêm gan siêu vi B mạn tính lâu năm, đang điều trị nội khoa. Trước khi nhập viện 2 ngày, bệnh nhân đột ngột đau bụng dữ dội, ngày càng tăng dần, được cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Bác sĩ Hoàn chia sẻ thêm, can thiệp nội mạch là phương pháp ít xâm lấn, chỉ cần một vết mổ nhỏ ở đùi, các bác sĩ tiếp cận tắc các nhánh động mạch nuôi khối u vỡ ra gây chảy máu. Sau đó, bác sĩ bơm hóa chất điều trị khối u và bơm các vật liệu thuyên tắc để tắc mạch cầm máu. Với khối ung thư lớn như trường hợp này, thủ thuật viên cần chọn lọc vào sâu các nhánh động mạch nuôi u tiến hành bơm tắc để không ảnh hưởng đến phần nhu mô gan lành còn lại, giảm nguy cơ suy gan cấp sau thủ thuật.

Êkip tiến hành can thiệp tắc mạch u gan cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tỷ lệ xơ gan và ung thư gan tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Thống kê của Globocan năm 2020 cho thấy, ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở nước ta, với hơn 25.000 ca, chiếm hơn 20%.

Điều trị ung thư gan thường khó khăn do bệnh nhân được phát hiện trễ. Mọi người nên thăm khám sức khỏe định kỳ, nhất là bệnh nhân có tiền căn nhiễm viêm gan siêu vi B, C, uống rượu bia nhiều. Khi phát hiện bất thường trong gan, bệnh nhân được tư vấn làm các xét nghiệm chuyên sâu, chụp CT, cộng hưởng từ để chẩn đoán tổn thương. Sau đó, bác sĩ sẽ có hướng điều trị kịp thời; tránh để khối u to dần, vỡ ra nguy hiểm tính mạng.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Liên Khoa