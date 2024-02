Vitamin C tăng hàng rào miễn dịch cho trẻ em

Trẻ bổ sung đủ vitamin C góp phần tăng cường miễn dịch, cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh ung thư, giảm triệu chứng cúm.

Vitamin C tan trong nước, có trong nhiều loại thực phẩm. Loại vitamin này đem đến nhiều lợi ích như tăng đề kháng, hình thành và duy trì mô liên kết, sản xuất collagen, chống oxy hóa.

Tăng khả năng miễn dịch

Loại vitamin thiết yếu này có thể tăng cường hoạt động chống oxy hóa, hỗ trợ hấp thu các chất dinh dưỡng khác. Cơ thể có đủ vitamin C góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính phổ biến.

Vitamin C giúp tái tạo các chất chống oxy hóa khác trong cơ thể như vitamin E. Nhờ đó, chúng làm giảm số lượng các gốc tự do có thể gây nhiễm trùng. Bổ sung thường xuyên vitamin C giúp cơ thể tăng hấp thu các chất khoáng vi lượng như sắt, kẽm cần thiết cho hoạt động trí não.

Khi thiếu vitamin C, cơ thể dễ mắc bệnh nhiễm khuẩn. Trẻ bị nhiễm khuẩn thì vitamin C trong máu thường giảm. Thiếu vitamin C còn gây khô da.

Trẻ cần vitamin C để tăng đề kháng, phát triển thể chất. Ảnh: Freepik

Chống ung thư

Vitamin C có tác dụng phòng ngừa ung thư vì nó chống lại các gốc tự do và vô hiệu hóa tác dụng của chất bảo quản có trong một số thực phẩm đóng gói.

Giảm nguy cơ mắc bệnh cúm

Cúm xảy ra vào bất kỳ mùa nào trong năm, đỉnh điểm là thời điểm giao mùa. Bệnh dễ lây lan trong cộng đồng. Triệu chứng thường là hắt hơi, sổ mũi, đau họng, cảm giác ớn lạnh, đau nhức cơ bắp, mệt mỏi toàn thân, buồn nôn, tiêu chảy.

Khi con bị cảm lạnh hoặc cúm, bổ sung vitamin C có thể làm giảm thời gian mắc bệnh và giúp chống lại virus. Vitamin C là chất chống oxy hóa, góp phần chống viêm, chống nhiễm trùng, tăng cường sức đề kháng.

Vitamin C quan trọng trong việc hình thành nhiều bộ phận cơ thể, bao gồm collagen, sụn, cơ, chất dẫn truyền thần kinh và carnitine (một chất hóa học hỗ trợ phân hủy và chuyển hóa chất béo để tạo năng lượng). Vitamin này cũng hỗ trợ xây dựng hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Thông thường bé 1-3 tuổi cần 15 mg, 4-8 tuổi trở lên bổ sung khoảng 25 mg. Với trẻ mắc bệnh nền, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi cung cấp bao nhiêu vitamin C cho con.

Vitamin C tự nhiên dễ hấp thu, an toàn, hiệu quả hơn. Lựa chọn đầu tiên mà cha mẹ nên ưu tiên là bổ sung vitamin C cho bé qua thực phẩm.

Nhiều loại rau củ quả chứa vitamin C. Ví dụ 100 g ổi có khoảng 200 mg vitamin C. Thực phẩm này cũng chứa axit folic, kali, mangan, đồng, nhiều chất xơ... tốt cho sức khỏe. Một quả xoài chín cung cấp khoảng 122 mg vitamin C. Xoài còn giàu vitamin A giúp đôi mắt sáng khỏe, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một quả cam cỡ vừa chứa khoảng 70 mg vitamin C.

Lê Nguyễn (Theo FirstCry Parenting)