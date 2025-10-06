Viên thuốc nguyên vỉ kẹt trong phế quản người đàn ông

TP HCMÔng Phú, 70 tuổi, khó thở, ho khạc đờm xanh, bác sĩ phát hiện viên thuốc còn nguyên vỉ kẹt trong phế quản gốc phải.

Kết quả chụp CT lồng ngực của ông Phú tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy dị vật nằm trong lòng phế quản, kèm theo tổn thương viêm phổi. Nội soi xác định dị vật là viên thuốc còn nguyên vỉ, kích thước tương đương nắp chai, sắc cạnh, gây tắc hẹp nghẽn đường thở.

Ông Phú nhớ lại ba tháng trước có lần bị nghẹn lúc uống thuốc, sau đó bình thường. Một tuần sau, ông ho nhiều, khạc ra nhiều đờm, khó thở ngày càng tăng, nhất là về đêm. Ông đi khám, chụp X-quang không phát hiện dị vật, được chẩn đoán viêm phổi.

Lần này, BS.CKII Mã Thanh Phong, Trưởng Đơn vị Hô hấp, Khoa Nội Tổng hợp, đánh giá dị vật bít và mô hạt tăng sinh hơn 2/3 lòng phế quản khiến đường thở bị chèn ép gần như hoàn toàn. Dị vật đã đi xuống phế quản nên khó chẩn đoán hơn do dấu hiệu lâm sàng thay đổi nhiều. Thông thường, dị vật đường thở sẽ kẹt ở vị trí đường dẫn khí như thanh quản, khí quản gây khò khè, thở rít.

Do viên thuốc nguyên vỉ mắc kẹt trong phế quản lâu ngày, cơ thể đã phản ứng bằng cách tạo mô viêm hạt bao quanh lấy dị vật. Người bệnh bị viêm phổi tái đi tái lại, giãn phế quản, có dấu hiệu nhiễm trùng lan rộng, có nguy cơ diễn tiến viêm phổi, xẹp phổi và suy hô hấp.

Bác sĩ dùng ống soi mềm có gắn camera, độ uốn cong linh hoạt cùng màn hình phân giải cao để lấy viên thuốc đã dính chặt vào thành phế quản, tránh gây tổn thương niêm mạc và chảy máu.

Sau can thiệp, ông Phú hết ho khò khè, dễ thở, viêm phổi dần được kiểm soát và xuất viện, cần tái khám định kỳ.

Bác sĩ Thanh Phong khám cho ông Phú trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Phong cho hay hóc dị vật đường thở ở người lớn dễ bị bỏ sót, thường nhầm với bệnh lý hô hấp mạn tính như COPD, hen, viêm phổi tái phát và điều trị kém đáp ứng. Người cao tuổi nên thận trọng khi uống thuốc. Viên thuốc lớn hoặc có cạnh sắc cần được nghiền nhỏ hay thay thế bằng dạng bào chế khác theo chỉ định của bác sĩ, tránh tự ý bẻ viên nén. Khi xuất hiện ho kéo dài, viêm phổi tái phát nhiều lần, người bệnh cần đi khám.

Trọng Nghĩa

*Tên người bệnh đã được thay đổi