Ho kèm sốt có phải viêm phế quản cấp?

Tôi thường bị ho kèm sốt, mệt mỏi và thỉnh thoảng khò khè mỗi khi chuyển mùa có phải do viêm phế quản cấp không, điều trị thế nào? (Nguyễn Hùng, 38 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Ho và sốt có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác nhau như cảm cúm thông thường, viêm xoang, viêm họng, bệnh lý hô hấp mạn tính. Tuy nhiên, khi các triệu chứng kéo dài và đi kèm những biểu hiện như đau ngực, ớn lạnh, đau nhức cơ thể, sổ mũi, đau đầu, hụt hơi hoặc thở rít, người bệnh có thể đang bị viêm phế quản cấp. Đây là bệnh hô hấp thường gặp, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa khi sức đề kháng suy giảm hoặc ở những người có bệnh nền.

Viêm phế quản cấp là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp dưới, gây sưng viêm ở các ống dẫn khí trong phổi. Bệnh khởi phát đột ngột với triệu chứng đặc trưng là ho nhiều có thể kèm đờm. Đa số trường hợp lành tính và tự khỏi sau 1-3 tuần. Nếu không chăm sóc đúng cách, bệnh có thể tiến triển nặng, thậm chí gây biến chứng. Trong đó, viêm phổi là biến chứng đáng lo ngại nhất.

Nguyên nhân thường gặp gây viêm phế quản cấp là virus đường hô hấp tương tự những tác nhân gây cảm cúm. Một số trường hợp là do vi khuẩn gây bệnh. Yếu tố môi trường như khói thuốc lá, bụi bẩn, hơi hóa chất tẩy rửa hoặc các chất gây dị ứng cũng làm tổn thương đường thở, tạo điều kiện cho tình trạng viêm tiến triển.

Bác sĩ Đặng Thành Đô tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Về điều trị, phần lớn trường hợp viêm phế quản cấp do virus không cần dùng kháng sinh. Bệnh thường tự khỏi sau khoảng một tuần, tuy nhiên triệu chứng ho có thể kéo dài đến 3 tuần. Người bệnh nên nghỉ ngơi, uống đủ nước, bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng. Với viêm phế quản cấp do vi khuẩn, bác sĩ chỉ định kháng sinh phù hợp sau khi khám và xét nghiệm. Ngoài thuốc đặc trị, một số biện pháp hỗ trợ như dùng thuốc hạ sốt, giảm ho, máy tạo độ ẩm trong phòng, thuốc xịt giãn phế quản cho người có bệnh nền hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) cũng giúp giảm triệu chứng.

Bạn bị ho kèm sốt có thể là dấu hiệu của viêm phế quản cấp song cũng không loại trừ những bệnh hô hấp khác. Bạn nên theo dõi triệu chứng đi kèm, đi khám sớm nếu không giảm sau vài ngày, nhất là khi khó thở nhiều, ho ra máu hoặc sốt cao liên tục. Khám kịp thời giúp xác định chính xác nguyên nhân, loại trừ những bệnh nặng hơn như viêm phổi, giãn phế quản hay lao phổi, điều trị đúng cách.

Ths.BS Đặng Thành Đô

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội