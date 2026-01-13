Viêm tụy cấp sau một tuần uống rượu bia

TP HCMSau một tuần tiệc tùng uống rượu bia, anh Tài, 24 tuổi, đau bụng dữ dội, bác sĩ chẩn đoán viêm tụy cấp.

Anh Tài bị đau dữ dội vùng thượng vị (trên rốn), buồn nôn và nôn, điều trị ở bệnh viện địa phương tình trạng ngày càng nặng, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. ThS.BS Ngô Như Ngọc, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU), cho biết anh Tài đến viện trong tình trạng khó thở, mạch nhanh, bụng chướng căng, đau khắp bụng, các xét nghiệm cho thấy phản ứng viêm tăng rất cao. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm tụy cấp mức độ nặng, chụp CT ghi nhận tụy phù nề rõ, hoại tử, dịch ổ bụng và tràn dịch màng phổi hai bên.

Anh Tài được điều trị hồi sức tích cực, nhịn ăn hoàn toàn để giảm kích thích tụy, bù dịch, giảm đau, hỗ trợ hô hấp và lọc máu liên tục. Bác sĩ theo dõi mỗi giờ các chỉ số huyết áp, nhịp thở, lượng nước tiểu, áp lực ổ bụng để kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị.

Người bệnh được lọc máu liên tục tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong quá trình điều trị, lượng dịch trong ổ bụng của người bệnh tăng nhiều, bác sĩ phải chọc dẫn lưu để giảm áp lực, hạn chế biến chứng. Sau nhiều ngày, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định, hô hấp cải thiện, chức năng thận dần hồi phục.

Bác sĩ Ngọc cho hay rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm tụy cấp. Tụy bị kích thích kéo dài có thể khiến men tiêu hóa hoạt hóa sớm ngay trong tuyến tụy, gây tự tiêu hóa mô tụy, tổn thương lan rộng, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như suy đa cơ quan.

Nếu đau bụng dữ dội (nhất là ở thượng vị), nôn ói nhiều, bụng chướng hoặc khó thở sau khi uống rượu bia, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Nhật Thành

* Tên người bệnh đã được thay đổi