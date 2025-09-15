Viêm tụy cấp sau ăn tiệc hải sản

TP HCMAnh Hải, 40 tuổi, đau dữ dội vùng trên rốn, khó thở, sốt cao sau khi ăn tiệc hải sản, bác sĩ chẩn đoán viêm tụy cấp.

Anh Hải điều trị viêm tụy cấp ở một cơ sở y tế vài ngày không bớt, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong tình trạng sốt cao, khó thở, chướng bụng. BS.CKI Lý Gia Cường, khoa Cấp cứu, cho biết anh Hải bị viêm tụy cấp nặng kèm tràn dịch ổ bụng và phổi gây suy hô hấp, có dấu hiệu nhiễm trùng huyết - biến chứng nguy hiểm tính mạng. Anh có bệnh nền tăng huyết áp và béo phì, rối loạn lipid máu khiến diễn tiến bệnh nhanh và nặng hơn.

Bác sĩ Cường giải thích người béo phì thường có rối loạn mỡ máu, đặc biệt tăng triglycerid - một trong những nguyên nhân gây viêm tụy cấp. Ăn các món hải sản giàu đạm và chất béo có thể kích thích tụy tiết nhiều enzym tiêu hóa, nếu kèm tắc nghẽn hoặc rối loạn mỡ máu dễ khởi phát bệnh.

Anh Hải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU) với kháng sinh mạnh, thuốc chống viêm, giảm đau và thở oxy hỗ trợ. Những ngày đầu điều trị, anh liên tục sốt trên 39 độ C, được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Các bác sĩ theo dõi chức năng gan, thận, tim và thực hiện nhiều xét nghiệm nhằm kiểm soát nguy cơ sốc nhiễm trùng và tổn thương đa cơ quan.

Sau hơn một tuần điều trị, anh Hải có dấu hiệu phục hồi, cắt sốt, giảm đau bụng, thở dễ hơn, có thể bắt đầu uống nước đường, ăn cháo loãng.

Người bệnh được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa ICU. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm tụy cấp là tình trạng tuyến tụy bị viêm do các men tiêu hóa của chính cơ thể tiết ra bị ứ đọng và tự "ăn mòn" mô tụy. Nguyên nhân thường gặp do uống rượu, ăn nhiều thực phẩm giàu đạm, chất béo.

Đau bụng sau bữa ăn thịnh soạn, nhất là đau nhiều vùng bụng trên, sốt, buồn nôn và nôn nhiều có thể là dấu hiệu của viêm tụy cấp. Bác sĩ Cường khuyến cáo người có sẵn các bệnh chuyển hóa như rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, béo phì cần lưu ý nếu đau bụng sau khi ăn hải sản hoặc các thực phẩm giàu chất béo, đạm... cần đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi