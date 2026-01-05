Viêm tụy cấp do biến chứng tiểu đường

Tây NinhBà Minh, 79 tuổi, mắc tiểu đường 30 năm nhưng không dùng thuốc đúng chỉ định, nay bệnh biến chứng gây viêm tụy cấp.

Bà Minh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị (trên rốn) lan ra sau lưng, sốt nhẹ, nôn ói, xét nghiệm cho thấy đường huyết cao gấp 6 lần bình thường, kali máu 2,2 mmol/l (bình thường khoảng 3,5-5,1 mmol/l). Bác sĩ chẩn đoán người bệnh nhiễm toan ceton (tích tụ axit trong máu), viêm tụy cấp.

ThS.BS Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết bà Minh không dùng thuốc điều trị tiểu đường đúng chỉ định khiến tuyến tụy không sản xuất đủ insulin, đường huyết tăng cao kéo dài. Khi đó, cơ thể buộc phải phân hủy chất béo để tạo năng lượng dẫn đến tích tụ axit và gây nhiễm toan ceton. Đồng thời, đường huyết cao còn làm tăng triglycerid máu (nguyên nhân trực tiếp gây viêm tụy cấp), thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể bùng phát dữ dội khi kết hợp đường huyết cao và nhiễm toan ceton. Bệnh tiểu đường lâu năm còn làm tổn thương mạch máu nuôi tụy, gây thiếu oxy, hoạt hóa sớm men tiêu hóa, dẫn đến viêm tụy lan rộng, giảm tiết insulin và khó kiểm soát đường huyết.

Bác sĩ Trâm tư vấn cách chăm sóc bệnh nhân tiểu đường cho người nhà bà Minh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định truyền insulin cho bà Minh để hạ đường huyết, kiểm soát viêm tụy và giảm nhiễm toan ceton, bổ sung kali, điều trị tích cực. Sau 5 ngày, tình trạng của người bệnh ổn định, các chỉ số sinh hóa giảm gần về mức bình thường.

Dấu hiệu cảnh báo viêm tụy ở người bệnh tiểu đường gồm đau bụng dữ dội vùng thượng vị, lan ra sau lưng, buồn nôn, nôn nhiều, sốt nhẹ, mệt mỏi, bụng chướng, tiêu chảy, mất kiểm soát đường huyết đột ngột, không rõ lý do.

Bà Minh tuổi cao, trí nhớ giảm sút. Bác sĩ Trâm khuyên người nhà của bà nên theo dõi chặt chẽ, giúp bà kiểm soát tốt đường huyết, mỡ máu và huyết áp theo chỉ định. Không tự ý dừng, đổi thuốc điều trị tiểu đường cho người bệnh, chú ý chế độ ăn dinh dưỡng, hạn chế chất béo, tránh ăn quá no, tái khám định kỳ, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Người bệnh tiểu đường xuất hiện dấu hiệu bất thường cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bạch Dương

*Tên người bệnh đã thay đổi