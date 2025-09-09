Ba cách đơn giản kiểm soát đường huyết

Vận động nhiều hơn trong ngày, giảm căng thẳng, chú trọng giấc ngủ góp phần kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Đường huyết cao là triệu chứng đặc trưng của tiền tiểu đường và tiểu đường. Bên cạnh sử dụng thuốc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, người bệnh cần ăn uống khoa học, trong đó ưu tiên rau xanh, protein nạc, hạn chế thịt chế biến sẵn và thực phẩm có đường để tránh ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Một số thay đổi lối sống dưới đây góp phần kiểm soát triệu chứng bệnh tốt hơn.

Vận động thường xuyên hơn

Hoạt động thể chất đều đặn giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn. Nếu không có thời gian đến phòng để tạ, tập gym hay tập aerobic, bạn có thể đi bộ hoặc đạp xe 10-15 phút vào buổi sáng, đi bộ ngắn 15 phút sau bữa tối cũng làm giảm lượng đường trong máu.

Tránh ngồi lâu: Đặt hẹn giờ trên điện thoại để đứng lên, đi lại sau 30-60 ngồi làm việc. Cân nhắc đứng khi họp thay vì ngồi quá lâu, đi lấy nước xa, đi vòng 5-10 phút vào giờ nghỉ giữa buổi hoặc nghỉ trưa.

Đi cầu thang: Người bệnh tiểu đường nên tận dụng các hoạt động ngắn như leo cầu thang khi đến cơ quan, về nhà hoặc trung tâm thương mại thay vì sử dụng thang máy. Những hoạt động ngắn trong ngày vừa dễ thực hiện vừa mang lại hiệu quả kiểm soát đường huyết tốt.

Thay đổi quang cảnh: Đi bộ ngắm cảnh hoặc chọn những con đường khác nhau khi đi chợ, đi đón con để tăng thời gian vận động trong ngày.

Tập theo video hướng dẫn tại nhà: Trong lúc nấu cơm, lau nhà hay gấp quần áo, dạy con học, bạn có thể mở các video hướng dẫn tập luyện và làm theo các động tác. Tăng thêm số bước chân mỗi ngày giúp người bệnh có nhiều năng lượng, kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Ngủ đủ giấc

Chất lượng giấc ngủ kém khiến các chức năng trong cơ thể đều bị ảnh hưởng, bao gồm kiểm soát lượng đường trong máu. Người ngủ ít hơn thường có thói quen ăn uống thất thường, ăn vặt và nhiều thực phẩm không lành mạnh. Mất ngủ ảnh hưởng đến các hormone như cortisol, làm tăng lượng đường trong máu, gây tăng cân.

Người bệnh tiểu đường cần ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm, thức dậy sớm vào buổi sáng. Hạn chế sử dụng màn hình điện thoại, máy tính vào buổi tối hỗ trợ giấc ngủ lành mạnh. Tạo môi trường ngủ yên tĩnh, chăn ga gối đệm thoải mái, phòng đủ tối và mát mẻ, giúp dễ ngủ hơn. Nếu chất lượng giấc ngủ kém kéo dài, người tiểu đường nên đi khám để bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán kịp thời.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng làm tăng các hormone như cortisol, thúc đẩy gan giải phóng glucose vào máu. Khi tình trạng này diễn ra thường xuyên, hormone căng thẳng liên tục tăng gây ra tác động tiêu cực đến đường huyết đồng thời tăng cân, mệt mỏi. Căng thẳng cao kéo dài cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển tình trạng kháng insulin.

Một số mẹo sau giúp người tiểu đường quản lý căng thẳng tốt hơn như điều chỉnh hơi thở thông qua các bài tập hít thở sâu, tập thở đều; thực hành chánh niệm như thiền hoặc viết nhật ký; kết nối xã hội, đi dạo và trò chuyện cùng bạn bè....

Anh Chi (Theo Eating Well)