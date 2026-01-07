Viêm phế quản mạn tính có nguy hiểm không?

Tôi bị viêm phế quản mạn tính nhiều năm, thường xuyên ho khạc đờm và khó thở. Bệnh này có nguy hiểm và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe không? (Thu Hà, 52 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Viêm phế quản mạn tính là bệnh lý ở đường hô hấp, thuộc nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Bệnh xảy ra khi các đợt viêm phế quản cấp tái đi tái lại nhiều lần nhưng không được điều trị dứt điểm, khiến niêm mạc phế quản bị viêm kéo dài, tăng tiết đờm và làm hẹp đường thở. Người bệnh thường ho khạc đờm kéo dài trên ba tháng trong một năm và lặp lại ít nhất hai năm liên tiếp, kèm theo cảm giác khó thở rõ.

Tắc nghẽn đường thở kéo dài làm suy giảm khả năng hô hấp, có thể tiến triển thành bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và dẫn đến suy hô hấp. Người bệnh có nguy cơ cao xuất hiện đợt suy hô hấp cấp tính gây nguy hiểm nếu không được xử trí đúng cách.

Bác sĩ đánh giá ảnh chụp CT phổi của bệnh nhân viêm phế quản mạn tính. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguyên nhân gây viêm phế quản mạn tính chủ yếu do hút thuốc lá hoặc thường xuyên hít phải khói thuốc từ người khác, khiến đường thở bị tổn thương và giảm khả năng tự làm sạch. Sống và làm việc trong môi trường ô nhiễm, nhiều khói bụi, khí thải, hóa chất độc hại cũng làm tăng nguy cơ viêm mạn tính. Ở những người có sức đề kháng kém, đợt viêm phế quản cấp dễ tái diễn, tổn thương tích lũy theo thời gian, lâu dần tiến triển thành viêm phế quản mạn tính.

Điều trị tập trung vào kiểm soát triệu chứng và làm chậm tiến triển bệnh. Người bệnh thường được sử dụng thuốc giúp giãn phế quản để tăng lưu thông không khí. Trường hợp nặng có thể phối hợp thêm thuốc giảm viêm đường thở. Song song với điều trị bằng thuốc, phục hồi chức năng phổi thông qua các bài tập thở, vận động phù hợp và chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp cải thiện khả năng hô hấp. Người bị tăng tiết đờm nhiều hoặc suy hô hấp áp dụng các biện pháp hỗ trợ làm sạch chất nhầy và liệu pháp oxy có thể thở dễ dàng hơn.

Nếu người bệnh có triệu chứng ho khạc đờm kéo dài, khó thở tái diễn nhiều năm cần được theo dõi, điều trị lâu dài. Người bệnh nên bỏ thuốc lá (nếu có), hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, khám định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm soát triệu chứng, làm chậm tiến triển bệnh, giảm nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Thạc sĩ, bác sĩ Phùng Thị Thơm

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội