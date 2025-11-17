Viêm khớp dạng thấp có chữa khỏi không?

Tôi bị viêm khớp dạng thấp, đã điều trị và có cải thiện, nhưng bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn không? (Thu Hằng, Long An)

Trả lời:

Viêm khớp dạng thấp là bệnh viêm khớp tự miễn mạn tính, xảy ra khi hệ thống miễn dịch, vốn có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể chống lại sự tấn công của vi khuẩn hoặc virus, bị rối loạn và tấn công các mô lành trong cơ thể. Hậu quả là gây viêm bao hoạt dịch, khiến cho các khớp trở nên sưng, nóng, đỏ và đau. Nếu không được kiểm soát tốt, bệnh có thể gây tổn thương nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

Hiện nay chưa tìm được nguyên nhân chính xác gây bệnh và phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, điều trị sớm và đúng cách có thể giúp kiểm soát triệu chứng, ngăn ngừa biến chứng, từ đó cải thiện chất lượng sống của người bệnh. Các phương pháp điều trị viêm khớp dạng thấp gồm:

Điều trị nội khoa bằng thuốc và vật lý trị liệu. Người bệnh được kê một số loại thuốc giảm đau, kháng viêm làm giảm triệu chứng, các thuốc DMARDs (thuốc chống thấp khớp làm thay đổi hoạt tính bệnh) để kiểm soát bệnh và giảm viêm. Vật lý trị liệu tăng cường hiệu quả giảm đau, cải thiện khả năng vận động, tăng cường sức mạnh cơ bắp, ngăn ngừa cứng khớp, biến dạng khớp.

Phẫu thuật được chỉ định trong những trường hợp tổn thương khớp nghiêm trọng. Bác sĩ thay phần khớp bị tổn thương bằng khớp nhân tạo để khôi phục khả năng vận động cho người bệnh. Thông thường khớp gối và khớp háng là những khớp được chỉ định thay thế nhiều nhất.

Bác sĩ Thư giải thích kết quả xét nghiệm cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Để gia tăng hiệu quả điều trị, bạn nên kết hợp với lối sống khoa học như tập thể dục thường xuyên ở cường độ phù hợp để giữ các khớp linh hoạt và dẻo dai hơn. Không có chế độ ăn uống nào giúp điều trị viêm khớp dạng thấp, nhưng một số loại thực phẩm được chứng minh có tác dụng giảm viêm hiệu quả. Bạn nên ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, rau và trái cây, các loại thực phẩm giàu omega 3 như cá ngừ, cá hồi, cá thu, cá trích, hạt chia và quả óc chó... Đồng thời tránh ăn nhiều thịt đỏ, thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều muối hoặc chế biến sẵn...

Viêm khớp dạng thấp không được kiểm soát tốt không chỉ ảnh hưởng đến tất cả các khớp trong cơ thể, gia tăng nguy cơ tàn phế mà còn có thể tổn thương các cơ quan khác như mắt, phổi, tim mạch... Những biến chứng này một khi đã xảy ra rất khó để phục hồi. Nếu đã được chẩn đoán mắc bệnh, bạn nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ trong điều trị, tái khám định kỳ hoặc ngay khi phát hiện bất thường.

ThS.BS Phạm Thị Xuân Thư

Đơn vị Nội cơ xương khớp

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7