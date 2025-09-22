Viêm gan C tiến triển xơ gan, ung thư

TP HCMBà Bình, 69 tuổi, ăn uống kém, mệt, xét nghiệm kết quả viêm gan C mạn tính, xơ gan nặng, ung thư biểu mô tế bào gan.

Kết quả xét nghiệm của bà Bình tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy nồng độ virus viêm gan C cao (7 triệu virus). Siêu âm đàn hồi mô gan ghi nhận xơ hóa mức độ F4, tức xơ gan do tổn thương tế bào gan âm thầm nhiều năm. Xét nghiệm cho thấy chỉ số AFP (chất chỉ điểm ung thư) là 34.2 IU/ml, cao gấp 6 lần so với bình thường. Trước đó, bà chưa được chẩn đoán mắc bệnh về gan.

ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, cho biết chỉ số AFP càng cao, khả năng ung thư gan càng lớn. Để khẳng định, bác sĩ chỉ định chụp CT tầm soát ung thư gan, kết quả cho thấy khối u khoảng 0,5 cm, mức LI-RADS 5 (hệ thống đánh giá các khối u biểu mô gan) chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan. Viêm gan C mạn tính có nguy cơ cao tiến triển xơ gan và ung thư gan. "Bà Bình là trường hợp điển hình bị viêm gan C không được phát hiện điều trị kịp thời dẫn đến xơ gan, ung thư gan", bác sĩ Ngân nói.

Kết quả chụp MRI ghi nhận bà Bình có u gan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ hội chẩn, lên kế hoạch đốt u song u ở vị trí khó tiếp cận, không thực hiện được thủ thuật này. Ê kíp thực hiện nút mạch gan (TACE) để ngắt nguồn nuôi dưỡng và tiêu diệt khối u.

Ê kíp tạo đường nhỏ trên cơ thể để tiếp cận động mạch đùi, sau đó luồn ống thông trong lòng động mạch, vào khối u gan, bơm hỗn hợp chất tắc mạch và hóa chất giúp cắt nguồn máu nuôi dưỡng, tiêu diệt khối u. Sau ba lần nút mạch, u không còn hoạt động. Song song đó, bà Bình được điều trị kháng virus.

Kết quả kiểm tra máu sau 6 tháng và 12 tháng, không phát hiện nồng độ virus viêm gan C. Siêu âm đo độ đàn hồi mô gan trở về giai đoạn F3 (giảm mức độ xơ hóa). Người bệnh khỏe hơn, ăn uống được.

Bác sĩ Quỳnh Ngân khám cho bà Bình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Ngân khuyên người bệnh tái khám định kỳ, theo dõi u tái phát để xử trí kịp thời. Chế độ ăn hàng ngày nên hạn chế nước có gas, chất béo, đồ nướng, xôi nếp, thức ăn nhiều dầu mỡ, lên men (dưa, cà, mắm), chua, cay... Không ăn khuya, tránh nằm ngay sau ăn, kết hợp tập thể dục, nghỉ ngơi hợp lý.

Ước tính Việt Nam có gần một triệu người mắc viêm gan C. Trong đó, chỉ khoảng 60.000 người được chẩn đoán viêm gan C và rất ít người được điều trị. Hiện chưa có vaccine phòng viêm gan C.

Để phòng viêm gan C, bác sĩ Ngân khuyên dùng bao cao su khi quan hệ tình dục, không dùng chung kim tiêm với người khác... Người nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C, gan nhiễm mỡ cần kiểm soát và tái khám thường xuyên. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện bất thường ở gan, xử trí kịp thời.

Bảo Trâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi