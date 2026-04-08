Viêm gan C có chữa khỏi không?

Tôi đang điều trị viêm gan C bằng thuốc. Bệnh này nguy hiểm không, có chữa khỏi hẳn? (Hoa, TP HCM)

Trả lời:

Viêm gan C là bệnh do virus HCV gây ra, tấn công tế bào gan, làm suy giảm chức năng gan, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Trước đây, bệnh khó chữa dứt điểm song hiện nay, phác đồ điều trị chuẩn sử dụng thuốc kháng virus tác dụng trực tiếp (DAA) có khả năng loại bỏ virus khỏi cơ thể với hiệu quả cao, có thể chữa khỏi hoàn toàn. Các thuốc này tác động trực tiếp vào quá trình nhân lên của virus, giúp làm sạch HCV, cải thiện chức năng gan đồng thời giảm nguy cơ tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

Bác sĩ Thanh Quýt đang tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tuy vậy, hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là thời điểm phát hiện bệnh. Nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, khi gan chưa bị tổn thương, khả năng phục hồi gần như hoàn toàn. Ngược lại, ở giai đoạn muộn, khi xuất hiện xơ gan hoặc ung thư gan, điều trị thường phức tạp hơn. Lúc này, thuốc vẫn có thể loại bỏ virus nhưng các tổn thương gan nặng khó hồi phục hoàn toàn, người bệnh cần theo dõi lâu dài.

Mức độ tuân thủ thuốc, tình trạng sức khỏe tổng thể, bệnh lý đi kèm (như nhiễm HIV, viêm gan B) và một số yếu tố cá thể khác cũng quyết định đến kết quả điều trị.

Viêm gan C gồm viêm gan cấp tính và viêm gan C mạn tính. Viêm gan C cấp tính thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng. Một số trường hợp có thể xuất hiện biểu hiện nhẹ như mệt mỏi, sốt nhẹ, chán ăn, buồn nôn, đau vùng gan hoặc vàng da, vàng mắt. Xét nghiệm giúp xác định sự hiện diện của virus trong máu. Nếu kết quả âm tính sau điều trị và duy trì ổn định, người bệnh được xem là đã hết virus trong cơ thể. Ở giai đoạn mạn tính, khả năng tự khỏi gần như không còn và nguy cơ biến chứng tăng dần theo thời gian.

Bạn nên tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ chức năng gan lâu dài. Khi điều trị đạt đáp ứng virus bền vững, bạn vẫn cần theo dõi và tái khám định kỳ.

BS.CKII Ngô Thị Thanh Quýt

Khoa Nội tiêu hóa - Gan - Mật - Tụy

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM