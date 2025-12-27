Viêm gan B tiến triển ung thư sau 10 năm

TP HCMBà Tứ, 64 tuổi, viêm gan B 10 năm, nay xuất hiện nốt nhỏ ở gan trái, bác sĩ chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan.

Bà Tứ uống thuốc kháng virus viêm gan B hàng ngày, tái khám mỗi ba tháng. Gần đây, bác sĩ siêu âm ghi nhận có tổn thương ở gan trái, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra lại, kết quả cộng hưởng từ (MRI) cho thấy nhu mô gan không đồng nhất, bờ gan hơi gồ ghề. Khối tổn thương kích thước gần 3 cm tại hạ phân thùy 2 chèn ép các cấu trúc mạch máu lân cận.

Bác sĩ Huỳnh Văn Trung, khoa Gan Mật Tụy, nghi ngờ bệnh nhân ung thư gan giai đoạn sớm. Bác sĩ giải thích người bệnh viêm gan B cần uống thuốc kháng virus viêm gan B đều đặn để ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình nhân lên của virus viêm gan B (HBV), giảm nguy cơ xơ gan, ung thư gan. Song song đó, người bệnh phải khám sức khỏe định kỳ vì thuốc không thể tiêu diệt hoàn toàn HBV ra khỏi cơ thể, tổn thương gan mạn tính vẫn có khả năng tiếp diễn âm thầm.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Công Khánh, Trưởng khoa Gan - Mật - Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết khối u còn khu trú, chức năng gan của người bệnh còn tốt nên phẫu thuật nội soi cắt gan loại bỏ phần gan chứa u, triệt căn tế bào ung thư, giữ lại tối đa phần gan khỏe mạnh.

Bác sĩ Khánh (phải) phẫu thuật nội soi cắt gan cho bà Tứ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ nội soi cắt thùy trái gan chứa khối u, ghi nhận gan bị xơ hóa. Êkíp dùng dao siêu âm cắt từng lớp nhu mô gan, bảo tồn tối đa nhu mô gan lành, kẹp các nhánh mạch máu đi vào thùy trái gan rồi cắt trọn thùy trái gan cùng với khối u.

Hậu phẫu, bà Tứ hồi phục nhanh, xuất viện sau ba ngày. Bác sĩ Khánh cho hay sau khi cắt thùy trái gan (hạ phân thùy gan 2, 3), phần gan còn lại sẽ to ra bù đắp phần gan đã mất và duy trì chức năng gan.

Bác sĩ Khánh kiểm tra vết mổ của bà Tứ trong ngày tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy diện cắt âm tính (không còn tế bào ung thư), u chưa xâm nhập thần kinh. Người bệnh tiếp tục điều trị với thuốc kháng virus và tái khám định kỳ để theo dõi, phát hiện sớm tổn thương u gan mới trên nền gan xơ, hạn chế tái phát, ngăn ngừa gan xơ hóa.

Theo bác sĩ Trung, ung thư biểu mô tế bào gan phổ biến, chiếm khoảng 85-90% tổng số ca ung thư gan nguyên phát. Đây là loại ung thư có khả năng phát triển nhanh, thường tiến triển âm thầm trong giai đoạn đầu, người bệnh không nhận biết được cho đến khi bệnh trở nặng. Virus viêm gan B (HBV) là nguyên nhân phổ biến hàng đầu gây ung thư gan. Bệnh thường diễn ra âm thầm không có triệu chứng rõ rệt, quá trình này kéo dài 15-30 năm.

Tùy theo vị trí, kích thước, số lượng khối u, chức năng gan, cũng như tình trạng sức khỏe toàn thân của người bệnh mà bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp như đốt sóng cao tần (RFA), phẫu thuật cắt gan, ghép gan, nút mạch, hóa trị giảm nhẹ. Trong đó, phẫu thuật cắt gan vẫn là giải pháp triệt để và hiệu quả nhất, góp phần loại bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư.

Quyên Phan

*Tên người bệnh đã được thay đổi