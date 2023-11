Bác sĩ Việt và Thái Lan trình diễn phẫu thuật nội soi bệnh tiêu hóa

TP HCMBác sĩ bệnh viện Tâm Anh và đồng nghiệp đến từ Thái Lan trình diễn cắt u nội soi qua đường hầm và cắt cơ vòng dưới thực quản bằng nội soi ống mềm cho hai bệnh nhân.

Ngày 4/11, hai ca phẫu thuật điều trị bệnh u dưới biểu mô đường tiêu hóa, co thắt tâm vị, tiến hành ở hội thảo về bệnh tiêu hóa do Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức, diễn ra tại Viện nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) TP HCM.

Hai TS.BS Phạm Hữu Tùng, Phạm Công Khánh thuộc bệnh viện Tâm Anh và bác sĩ đến từ Thái Lan trình diễn các kỹ thuật nội soi mới điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Khanh, 51 tuổi, ngụ TP HCM, u dưới niêm mạc thực quản hơn 5 năm trước, nay khó nuốt, có dấu hiệu trào ngược nặng, đến bệnh viện Tâm Anh khám.

Kết quả xét nghiệm bệnh nhân cho thấy u dưới biểu mô thực quản trên kích thước 0,8 cm, hai u dưới biểu mô liền kề ở thực quản giữa kích thước 15 mm và 22 mm.

TS.BS Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, cho biết u dưới biểu mô đường tiêu hóa là những khối u xuất phát từ lớp cơ niêm, lớp dưới niêm hay lớp cơ của thành ống tiêu hóa, có thể gặp bất kỳ vị trí nào của đường tiêu hóa từ thực quản đến trực tràng. Bệnh có nhiều loại, lành tính hoặc ác tính. Tùy theo bản chất, kích thước của khối u, bác sĩ chọn phương pháp điều trị phù hợp.

TS.BS Tùng (giữa) cùng ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân Khanh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân thứ hai là anh Học, 37 tuổi, ngụ Vĩnh Long, khó nuốt cả chất rắn và chất lỏng, trào ngược khi ngủ; thỉnh thoảng đau ngực, sụt cân. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị giãn thực quản, tăng co thắt cơ dưới thực quản, kết luận co thắt tâm vị type 2.

Co thắt tâm vị là dạng rối loạn chức năng khiến thực quản không thể đẩy thức ăn xuống dạ dày, cơ vòng thực quản không thể mở ra hoàn toàn gây ứ đọng thức ăn tại thực quản. Không điều trị sớm, bệnh dễ dẫn đến biến chứng suy dinh dưỡng viêm loét thực quản do ứ đọng thức ăn lâu ngày, viêm phổi hít do nôn ọe, ung thư ở vùng viêm mạn tính.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cho hai bệnh nhân bằng kỹ thuật tạo đường hầm dưới niêm mạc cắt bỏ u dưới biểu mô thực quản và cắt cơ vòng dưới thực quản bằng nội soi ống mềm qua ngả miệng.

Khác với phương pháp cũ là mổ mở và phẫu thuật nội soi, kỹ thuật tạo đường hầm dưới niêm mạc qua nội soi điều trị u dưới biểu mô đường tiêu hóa cho hiệu quả cao. "Phương pháp này khá an toàn, ít xâm lấn và tránh làm thủng niêm mạc trong quá trình phẫu thuật", BS Tùng nói.

Trong ca trình diễn điều trị cho bệnh nhân Khanh, bác sĩ đưa đường rạch niêm mạc cách xa tổn thương, sau đó đưa ống nội soi vào bóc tách lớp dưới biểu mô tạo đường hầm, tiến dần đến u và cắt bỏ, cuối cùng là đóng đường cắt bằng clip hoặc khâu.

Với bệnh nhân Học, các bác sĩ cắt cơ vòng dưới thực quản qua nội soi ống mềm. Ê kíp nội soi qua ngả tự nhiên (đường miệng) không để lại sẹo và không tổn thương dây thần kinh số 10.

Co thắt tâm vị có thể điều trị nội khoa hay ngoại khoa tùy tình trạng. Một số phương pháp điều trị được áp dụng trước kia như nong tâm vị bằng bóng hoặc phẫu thuật nội soi cắt vòng dưới thực quản qua ngã bụng đều có những hạn chế nhất định. Hiện, kỹ thuật cắt cơ vòng dưới thực quản qua nội soi ống mềm có tỷ lệ thành công cao, giúp bệnh nhanh chóng phục hồi.

PGS.TS.BS Phạm Hùng Cường (bìa trái) và TS.BS Đỗ Minh Hùng (bìa phải) trao chứng nhận tham dự báo cáo cho 2 chuyên gia Thái Lan. Ảnh: Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh

Để phòng các bệnh này, bác sĩ Tùng khuyên mọi người nên xây dựng và duy trì thói quen ăn uống hợp lý, lành mạnh và đầy đủ các chất dinh dưỡng. Chế độ ăn uống nên tăng cường thức ăn lỏng, ấm, đủ calo, chia nhiều bữa nhỏ trong ngày. Hạn chế ngủ hoặc nằm ngay sau khi ăn, tránh trào ngược. Không uống nước quá lạnh hoặc quá nóng, không uống rượu bia và sử dụng các chất kích thích khi có triệu chứng bệnh.

Khám sức khỏe định kỳ hoặc khi có các triệu chứng bệnh để phát hiện, điều trị kịp thời.

Trang Thu

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi