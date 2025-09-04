Viêm gan B tiến triển ung thư gan

TP HCMÔng Đặng, 60 tuổi, ba năm trước phát hiện viêm gan B mạn tính, nay chụp MRI ghi nhận 5 nốt bất thường ở gan, chẩn đoán ung thư gan.

Kết quả xét nghiệm máu của ông Đặng cho thấy chỉ số AFP (chất chỉ điểm ung thư) tăng nhẹ. Chụp MRI phát hiện 5 tổn thương tăng bắt thuốc kích thước từ 5 mm đến 15x10 mm. Các khối u khu trú ở vùng nhỏ của gan, chưa xâm lấn vào mạch máu gần đó.

ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ông Đặng bị gan nhiễm mỡ độ hai, ung thư gan giai đoạn sớm, ngay khi còn chưa xơ gan. "Đồng mắc viêm gan B và gan nhiễm mỡ khiến người bệnh có nguy cơ cao ung thư gan", bác sĩ Ngân nói.

Hiện, ông dùng thuốc đào thải virus viêm gan B liên tục, được điều trị các bệnh kèm theo như gan nhiễm mỡ, đái tháo đường type 2, rối loạn chuyển hóa lipid. Đồng thời, ông cần duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, giảm cân, tập thể dục, bỏ hút thuốc và không uống rượu bia. Song song đó, bác sĩ hội chẩn, cân nhắc thực hiện phương pháp nút mạch gan (TACE) để ngắt nguồn nuôi dưỡng và tiêu diệt khối u hoặc ghép gan. Tiên lượng sống sau điều trị của ông Đặng có thể đến 90%, theo bác sĩ Quỳnh Ngân.

Bác sĩ Quỳnh Ngân khám cho ông Đặng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm gan B là bệnh do virus viêm gan B (HBV) gây ra. Tình trạng viêm trong mô gan có thể diễn tiến thành tổn thương xơ chai vĩnh viễn, ung thư gan... Bác sĩ Quỳnh Ngân dẫn các nghiên cứu cho thấy 56% trường hợp ung thư gan do viêm gan B mạn tính. Phần lớn người bệnh tiến triển ung thư khi có xơ gan, chỉ số AFP rất cao, vốn dễ phát hiện hơn.

Ước tính khoảng 7,6 triệu người Việt Nam nhiễm virus viêm gan B, song đến nay chỉ hơn 1,6 triệu người chẩn đoán bệnh và khoảng 45.000 người được điều trị.

Theo Globocan năm 2022, ung thư gan đứng thứ hai về tỷ lệ mắc mới tại Việt Nam với 24.500 trường hợp và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Ở giai đoạn sớm, ung thư gan có tiên lượng điều trị tốt. Song phần lớn người bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan như viêm gan mạn tính, nghiện rượu, gan nhiễm mỡ...

Bác sĩ Quỳnh Ngân khuyên người bệnh viêm gan mạn tính hoặc xơ gan không tự dùng các thực phẩm chức năng, thuốc đông y hoặc thảo dược vì có thể ảnh hưởng xấu đến chức năng gan thận. Người bệnh xơ gan nên khám tầm soát ung thư 6 tháng một lần. Các bệnh nhân gan nhiễm mỡ chưa xơ gan nhưng lớn tuổi, béo phì, đái tháo đường type 2, uống rượu, tăng men gan kéo dài... nên siêu âm, tầm soát nguy cơ ung thư gan sớm mỗi 6 tháng.

Phòng bệnh gan bằng cách không uống rượu, tiêm vaccine phòng viêm gan, dùng bao cao su khi quan hệ tình dục, không dùng chung kim tiêm với người khác...

Bảo Trâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi