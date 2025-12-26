Viêm gan B, D tiến triển ung thư gan

TP HCMBà Liên, 65 tuổi, viêm gan B mạn tính, nay xét nghiệm xác định viêm gan D, sinh thiết ung thư gan sớm.

Bà Liên được chẩn đoán viêm gan B mạn tính và xơ gan còn bù (giai đoạn đầu xơ gan) một năm trước, gần đây ăn uống kém, mệt mỏi, xét nghiệm viêm gan D tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kết quả dương tính. Chụp MRI gan tiêm thuốc cản quang cho thấy gan có bờ không đều, xuất hiện nhiều nốt nhỏ tại các phân thùy 3, 4, 5, kích thước 8-19 mm, đẩy lồi nhẹ bao gan (bề mặt của gan không còn bằng phẳng mà có một phần bị lồi lên).

Chụp cắt lớp xóa nền - kỹ thuật hình ảnh nâng cao giúp làm rõ tổn thương, phát hiện bất thường nghi ung thư gan. Kết quả sinh thiết sau đó xác định bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) giai đoạn sớm, các tế bào ung thư còn khu trú, chưa xâm lấn mạch máu.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích, khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, cho biết đồng nhiễm viêm gan B và D là yếu tố khiến các nốt loạn sản ở gan người bệnh tăng tốc độ tiến triển thành ung thư.

Bác sĩ Ngọc Bích đang tư vấn cho bà Liên khi điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định nút mạch gan ít xâm lấn, phù hợp với khối u gan giai đoạn sớm. Bác sĩ luồn một ống thông siêu nhỏ qua mạch máu tới động mạch gan, xác định nhánh mạch máu đang trực tiếp nuôi dưỡng khối u, rồi bơm hỗn hợp thuốc hóa trị vào khối u qua ống thông để chặn dòng máu, không cho khối u phát triển.

Sau can thiệp, sức khỏe của bà Liên ổn định, cần theo dõi định kỳ mỗi hai tháng, điều trị thuốc kháng virus viêm gan B liên tục, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì vận động để hạn chế nguy cơ tái phát. Bác sĩ Bích tiên lượng bệnh được phát hiện sớm nên có thể điều trị triệt căn.

ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, cho hay viêm gan siêu vi B thường được ví như "kẻ giết người thầm lặng" vì quá trình tiến triển từ viêm gan mạn tính sang xơ gan, ung thư gan diễn tiến âm thầm mà không có triệu chứng rõ rệt. Đồng nhiễm virus viêm gan B và D làm tăng nguy cơ xơ gan và ung thư gan 2-3 lần so với người chỉ nhiễm virus viêm gan B.

Ước tính khoảng 7,6 triệu người Việt Nam nhiễm virus viêm gan B, song đến nay chỉ hơn 1,6 triệu người chẩn đoán bệnh và khoảng 45.000 người được điều trị. Ung thư gan là bệnh lý nguy hiểm nhưng có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm.

Bác sĩ Bích khuyến cáo người chưa mắc viêm gan B nên tiêm vaccine phòng bệnh. Người đã mắc bệnh cần sử dụng thuốc kháng virus đúng chỉ định để đưa tải lượng virus về mức không phát hiện. Duy trì lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, khám sức khỏe định kỳ thông qua siêu âm và xét nghiệm giúp phát hiện sớm tổn thương gan, nâng cao hiệu quả điều trị.

*Tên người bệnh đã được thay đổi