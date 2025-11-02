Viêm đa cơ là bệnh gì?

Mẹ tôi 60 tuổi, gần đây hai chân bị yếu, teo cơ, không leo cầu thang, được chẩn đoán mắc viêm đa cơ. Đây là bệnh gì, có nguy hiểm không? (Hồng Khuyên, Hà Nội)

Trả lời:

Viêm đa cơ là bệnh miễn dịch phức tạp, hiện chưa có phác đồ điều trị chuẩn hóa, chưa thể chữa khỏi hoàn toàn và có tiên lượng xấu về lâu dài. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, nhất là ở giai đoạn cuối khi bệnh đã kháng trị, yếu cơ toàn thân làm cho người bệnh giảm khả năng nuốt, khó thở, viêm phổi... Nhiều bệnh nhân viêm đa cơ sau đó cũng tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư biểu mô phổi, ung thư bàng quang hoặc u lympho không Hodgkin.

Viêm đa cơ xảy ra khi các tế bào miễn dịch thay vì tấn công tác nhân gây bệnh bên ngoài thì lại gây độc và phá hủy tế bào cơ trong cơ thể, dẫn đến viêm cơ, tiêu cơ, yếu cơ. Bệnh thường ảnh hưởng đến nhóm cơ gần trung tâm cơ thể (gốc chi) đầu tiên như cơ cổ, vai, cánh tay, cơ vùng chậu, hông, đùi. Các triệu chứng sớm bao gồm khó lên xuống cầu thang, khó bước lên vỉa hè, thềm nhà, khó giơ tay, nâng đồ vật, chải tóc, khó đứng dậy từ tư thế ngồi, khó giữ đầu thẳng.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân viêm đa cơ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi các cơ xa (ngọn chi) ở cẳng tay, cổ tay, bàn tay, cẳng chân bị ảnh hưởng, người bệnh có thể đi lại không vững, khó cầm nắm đồ vật, không thể viết, gắp thức ăn, cài cúc áo... Giai đoạn cuối, bệnh ảnh hưởng đến các cơ của hệ tiêu hóa có thể gây khó nuốt, trào ngược, đầy bụng, táo bón. Bệnh cũng làm suy yếu cơ tim và cơ hô hấp, gây ra khó thở, rối loạn nhịp, tăng áp động mạch phổi, viêm phổi kẽ, viêm cơ tim... Bệnh nhân cũng có các triệu chứng toàn thân giống với các bệnh lý cơ xương khớp tự miễn khác như mệt mỏi, chán ăn, sốt, sút cân, đau cứng khớp, nhất là vào buổi sáng khi mới thức dậy.

Hiện, nguyên nhân trực tiếp gây ra viêm đa cơ vẫn chưa được xác định rõ. Bệnh thường vô căn (tức không rõ nguyên nhân) hay gặp ở độ tuổi 31-60. Các phản ứng tự miễn trong cơ thể gây viêm đa cơ có thể bị kích hoạt bởi vi khuẩn ngoại lai, một số yếu tố di truyền hoặc các bệnh tự miễn đồng mắc như viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ, bệnh xơ cứng bì...

Mẹ bạn có thể được điều trị bằng thuốc kháng viêm corticosteroid liều cao, giảm dần để duy trì cho đến khi bệnh được kiểm soát. Nếu bệnh nhân không đáp ứng với corticosteroid hoặc thuốc gây ra tác dụng phụ quá nghiêm trọng, bác sĩ có thể chỉ định các thuốc điều hòa miễn dịch.

Nếu các liệu pháp trên không thể kiểm soát viêm đa cơ nghĩa là bệnh kháng trị, bác sĩ có thể chỉ định bệnh nhân sử dụng các liệu pháp sinh học như kháng thể đơn dòng rituximab hoặc globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch (IVIg).

Bạn nên đưa mẹ tới bệnh viện đa chuyên khoa để được theo dõi, phối hợp điều trị ngay từ giai đoạn sớm, giúp kiểm soát tốt các triệu chứng, sớm ổn định miễn dịch và nâng cao chất lượng sống.

ThS.BS Trần Thị Hoài Thanh

Phó trưởng khoa Cơ Xương Khớp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội