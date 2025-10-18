Vì sao trẻ tiểu đêm?

Trẻ tiểu đêm đa phần là tình trạng lành tính, song một số trường hợp có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh đái tháo đường, nhiễm trùng đường tiết niệu, táo bón.

Tiểu đêm là tình trạng phổ biến ở trẻ dưới 5-6 tuổi do bàng quang nhỏ, chưa kiểm soát tốt phản xạ đi tiểu về đêm. ThS.BS Lê Thị Hồng Huệ, khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo một số vấn đề sức khỏe.

Nhiễm trùng đường tiết niệu: Nhiễm trùng gây kích thích bàng quang, làm giảm khả năng giữ nước tiểu. Trẻ có biểu hiện tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu gấp, nước tiểu có mùi hôi hoặc màu đục, sốt, đau bụng dưới.

Đái tháo đường: Lượng đường trong máu cao khiến thận phải làm việc nhiều hơn để lọc và đào thải đường, dẫn đến tăng sản xuất nước tiểu. Trẻ thường đi tiểu nhiều cả ngày lẫn đêm, kèm biểu hiện khát nước nhiều bất thường, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, đói bụng liên tục.

Trẻ bị tiểu đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Hội chứng ngưng thở khi ngủ: Thiếu oxy và hormone chống bài niệu thay đổi làm tăng sản xuất nước tiểu ban đêm.Trẻ thường có biểu hiện ngáy to, thở hổn hển hoặc khó thở khi ngủ, ngủ không ngon giấc, mệt mỏi ban ngày, khó tập trung, thay đổi hành vi.

Táo bón mạn tính: Biểu hiện là trẻ đi đại tiện khó khăn, giảm tần suất (dưới 3 lần một tuần), phân cứng, đau chướng bụng. Khối phân lớn tích tụ trong trực tràng gây áp lực lên bàng quang, làm giảm dung tích bàng quang, khó khăn trong việc kiểm soát tiểu tiện.

Bàng quang hoạt động quá mức: Cơ bàng quang co bóp không tự chủ, ngay cả khi bàng quang chưa đầy khiến trẻ thường xuyên cảm thấy cần đi tiểu gấp, đi tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm.

Dị tật đường tiết niệu: Trẻ bị tiểu đêm có thể do các bất thường cấu trúc ở bàng quang, niệu đạo, thận... ảnh hưởng đến khả năng giữ nước tiểu.

Căng thẳng tâm lý: Trẻ stress có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát tiểu tiện. Ví dụ khi đi học ở môi trường mới, trẻ thường sợ hãi, lo lắng, không dám đi tiểu vào ban ngày ở trường, dẫn đến tiểu đêm.

Bác sĩ Huệ khuyến cáo cha mẹ nên đưa trẻ đi khám khi con tiểu đêm đi kèm đau, tiểu dắt hoặc tiểu gấp vào ban ngày, uống nước nhiều bất thường, phân lỏng hoặc táo bón nặng, tiêu chảy kéo dài, thay đổi hành vi, cáu kỉnh, ngáy to hoặc khó thở khi ngủ, nước tiểu có màu và mùi lạ. Bác sĩ hỏi về tiền sử bệnh, thực hiện xét nghiệm nước tiểu để tìm nguyên nhân.

Đình Lâm